정청래, 민주연구원장에 이재영 양산갑 지역위원장 지명

"이재영 내정자, 경제 전문가"

더불어민주당 당 싱크탱크인 민주연구원 신임 원장으로 이재영 양산갑 지역위원장이 지명됐다.

정청래 더불어민주당 대표가 8일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.12.8 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

8일 여의도 국회에서 박수현 민주당 수석대변인은 최고위원회의 이후 기자들과 만나 "이날 정청래 당 대표는 공석인 민주연구원장에 이재영 민주당 양산시갑 지역위원장을 지명했다"고 밝혔다.

박 수석대변인은 "이재영 신임 내정자는 국제경제 분야 학자 출신 정치인으로 한양대에서 경영학을 전공하고 모스크바 국립대학에서 박사학위를 취득한 뒤 대외경제정책연구원장을 지낸 경제전문가"라고 설명했다.

이 위원장은 경남 양산에서 태어난 양산 토박이로, 제21대 총선 때 민주당 인재 영입을 통해 정치에 입문한 것으로 전해졌다. 박 수석대변인은 "양산시갑 국회의원 후보로 두차례 총선에 출마해 지역주의 타파에 도전해왔다"고 덧붙였다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



