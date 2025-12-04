본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

의성군, 조직을 움직이는 힘은 ‘소통’

영남취재본부 권병건기자

입력2025.12.04 19:31

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

12월 정례조회·유공자 표창
실전형 커뮤니케이션 특강

의성군이 3일 의성문화회관에서 600여 명의 공직자가 참석한 가운데 12월 정례조회를 열고, 한 해의 마무리를 앞두고 군정 성과 공유와 조직 소통 역량 강화를 위한 자리를 마련했다.

12월 정례조회 의성군 조직을 움직이는 힘은 ‘소통’ 정흥수 강사가 진행한 12월 정례조회·유공자 표창·실전형 커뮤니케이션 특강

12월 정례조회 의성군 조직을 움직이는 힘은 ‘소통’ 정흥수 강사가 진행한 12월 정례조회·유공자 표창·실전형 커뮤니케이션 특강

AD
원본보기 아이콘

이날 행사에서는 ▲지방자치 유공 ▲취약 노인 보호 유공 ▲균형발전 사업 성과 창출 유공 ▲산불 진화훈련 우수 읍·면 ▲민생회복소비쿠폰 평가 우수 읍·면 등 5개 부문에서 총 19명의 공직자에게 표창이 수여됐다.


다양한 분야에서 군정 발전을 이끈 직원들의 성과가 공식적으로 조명되며 현장의 사기를 높였다.

정흥수 강사가 진행한 특강 '사람의 마음을 움직이는 설득과 대화'는 관계의 본질을 이해하는 법부터 상황별 질문과 설득 기술, 보고의 전략, 자기 보호 표현법 등 공직자가 실무에 바로 적용할 수 있는 내용으로 큰 호응을 받았다.


김주수 의성군수는 "직원들이 현장에서 체감하며 활용 가능한 실용적 강의였다"며 "앞으로도 조직문화 개선과 소통 역량 강화를 위한 다양한 교육을 지속해서 제공하겠다"고 밝혔다.


참석자들은 "설득은 상대를 바꾸는 기술이 아니라 신뢰를 쌓는 과정이라는 메시지가 인상 깊었다"며 "업무와 일상에서 소통의 수준을 한 단계 높이는 계기가 됐다"고 소감을 전했다.

이번 정례조회는 연말 행사 이상의 의미를 지녔다. 단순한 지식 전달을 넘어 '어떻게 말하고, 어떻게 듣는가'라는 조직의 기본기를 다시 점검하는 자리였다. 행정의 품질은 결국 사람 간 소통에서 시작된다는 사실을 다시 한번 확인할 수 있었다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"항생제도 안 듣는다" 경악…올해 4만5000명 '역대 최다' 감염된 슈퍼세균 "항생제도 안 듣는다" 경악…올해 4만5000명 '역대... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

불수능에 이부진 아들 수능점수 화제…강남 학부모들 '술렁'

"뉴진스에 미안한 마음이 있냐" 질문에…민희진의 대답은

주민번호 털렸을 때 30~40만원 위자료…주소록 털린 쿠팡은?

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 연금 무려

아내 몰래 50억 집 공개, 부부싸움…추성훈, 최고 인기 유튜버 등극

퇴근길 수도권에 최고 5㎝ 눈…'돌풍에 눈보라' 주의

쿠팡 정보 유출사태 엿새째, 김범석의장은 어디에

새로운 이슈 보기