"올해 흑자전환 유력"
"주가 저평가 국면 진입"

인공지능(AI) 기업 에스투더블유 에스투더블유 close 증권정보 488280 KOSDAQ 현재가 16,080 전일대비 1,780 등락률 +12.45% 거래량 195,472 전일가 14,300 2026.04.09 10:37 기준 관련기사 [클릭 e종목]"에스투더블유, 사이버 안보 수요 증가…성장 가속" 한국 증시, 아직도 저평가?…해외서도 ‘육천피’ 베팅 이어진다 [클릭 e종목]"에스투더블유, K-팔란티어의 태동기" 의 주가가 흑자전환 기대감과 함께 오름세다. 주가가 저평가된 상태라는 증권가 분석도 나왔다.


9일 오전 9시41분 기준 에스투더블유는 전 거래일 대비 5.52% 상승한 1만5080원에 거래됐다.

이날 신한투자증권은 에스투더블유에 대해 "주가가 공모가 수준까지 하락해 저평가 국면에 진입했다"고 평가했다. 투자의견 및 목표주가는 별도로 제시하지 않았다.


최승환 신한투자증권 연구원은 에스투더블유가 한국에서 몇 안 되는 수익 창출형 AI 기업으로 거듭날 것이라고 전망했다. 그러면서 "다크웹 등 특화 도메인과 데이터에서 나오는 경쟁력은 인공지능 에이전트가 대체하기 어려운 영역"이라며 "매출 대부분이 클라우드 서비스(SaaS) 형태고 유지율이 100%에 가까워 흑자 전환이 유력하다"고 설명했다.

특히 안보 플랫폼인 '자비스(XARVIS)'의 성과에 주목했다. 자비스는 다크웹 데이터를 수집·정제해 범죄 수사에 활용하는 솔루션으로 국정원과 인터폴을 핵심 고객사로 확보했다. 최 연구원은 "지난해 자비스의 유지율은 100%를 달성했다"며 "인도네시아 정부 관련 대형 수주와 일본, 대만, 사우디아라비아 정부 고객 확보를 통해 올해 해외 매출액은 전년 대비 2배 증가할 것"이라고 내다봤다.

[특징주]'흑자 전환 기대감' 에스투더블유, 5%대↑
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올해 실적은 매출액 195억원, 영업이익 12억원을 기록하며 흑자 전환에 성공할 것으로 추정된다. 이는 전년 대비 매출이 92.9% 급증한 수치다. 주가 하락의 원인이었던 상장 이후 물량 부담(오버행)도 상당 부분 해소된 것으로 파악된다.

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최 연구원은 "현재까지 기관과 기타법인의 누적 순매수 규모가 전체 주식 수의 28%에 달해 대기 물량의 절반가량이 소화됐다"며 "공모가 수준(1만3200원)까지 내려온 현재 주가는 매력적인 구간"이라고 덧붙였다.


김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
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