골프존, 남극 세종·장보고 과학기지 스크린 무상 지원

골프존이 남극 세종과학기지와 장보고과학기지에 골프 시뮬레이터를 지원했다고 3일 밝혔다.

17년째 무상 지원이다. 골프존은 혹한과 고립된 환경에서 연구 활동을 이어가는 극지 대원들에게 여가 활동을 제공하고 정신적·사회적 복지 향상에 기여하기 위해 매년 유지 보수 비용을 전액 부담하며 시뮬레이터 운영을 지원하고 있다.

한 연구대원이 남극 세종과학기지에 설치된 골프존 시뮬레이터에서 스크린골프를 하고 있다 골프존 제공 AD 원본보기 아이콘

골프존은 2009년 남극 킹조지섬 세종과학기지에 골프 시뮬레이터를 처음 기증했고, 2014년 장보고과학기지에도 추가로 시뮬레이터를 설치했다.

세종과학기지 연구대원은 "스크린골프 시뮬레이터는 대원들이 일상의 감각을 유지하는 데 큰 도움이 된다"며 "다른 나라 연구기지 방문객에게 시설을 소개할 때도 스크린골프장은 빠지지 않는 공간이다. 스포츠 기반 교류를 통해 국가 간 협력에도 긍정적 역할을 한다"고 말했다.





