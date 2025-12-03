본문 바로가기
Dim영역
골프
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

용품/장비

골프존, 남극 세종·장보고 과학기지 스크린 무상 지원

노우래기자

입력2025.12.03 18:48

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

극지 대원들에게 여가 활동 제공
매년 유지 보수 비용을 전액 부담

골프존이 남극 세종과학기지와 장보고과학기지에 골프 시뮬레이터를 지원했다고 3일 밝혔다.


17년째 무상 지원이다. 골프존은 혹한과 고립된 환경에서 연구 활동을 이어가는 극지 대원들에게 여가 활동을 제공하고 정신적·사회적 복지 향상에 기여하기 위해 매년 유지 보수 비용을 전액 부담하며 시뮬레이터 운영을 지원하고 있다.

한 연구대원이 남극 세종과학기지에 설치된 골프존 시뮬레이터에서 스크린골프를 하고 있다 골프존 제공

한 연구대원이 남극 세종과학기지에 설치된 골프존 시뮬레이터에서 스크린골프를 하고 있다 골프존 제공

AD
원본보기 아이콘

골프존은 2009년 남극 킹조지섬 세종과학기지에 골프 시뮬레이터를 처음 기증했고, 2014년 장보고과학기지에도 추가로 시뮬레이터를 설치했다.

세종과학기지 연구대원은 "스크린골프 시뮬레이터는 대원들이 일상의 감각을 유지하는 데 큰 도움이 된다"며 "다른 나라 연구기지 방문객에게 시설을 소개할 때도 스크린골프장은 빠지지 않는 공간이다. 스포츠 기반 교류를 통해 국가 간 협력에도 긍정적 역할을 한다"고 말했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 대출절벽 상황 개선[금융현미경] "정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이 자격증 있으면 월 400만원?"…기업들이 돈 더 얹는 '핵심 스펙' 정체

세계 1위 갑부의 예언 "AI시대, 돈 개념 사라질 것"

"韓 가면 꼭 가야 해" 외국인 구매액 1兆 달성한 화장품 성지

尹 "계엄, 자유민주주의 붕괴 상황서 내린 결단"…日 매체와 옥중 인터뷰

김남국 "훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요"…인사청탁 문자에 답장

쿠팡의 허술한 보안…퇴직자가 수개월 회사 채팅 엿봐

이러니 다들 서울 가지…수도권行 청년 소득 23% 껑충

새로운 이슈 보기