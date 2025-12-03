한미참의료인상에 '임선영 원장·한가족의료봉사회'

사회적 소수자 위한 진료봉사와 여성건강 교육 전개

한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 431,000 전일대비 1,000 등락률 +0.23% 거래량 41,872 전일가 430,000 2025.12.03 12:44 기준 관련기사 나스닥 상폐의 전화위복…한미약품, 앱토즈 인수로 북미진출 교두보 확보한미약품, 맞춤형 종합감기약 맥시부펜 '콜드·코프·노즈' 3종 출시최대 4배 투자금, 연 4%대 금리로 즉시 확보! 전 종목 시세 보기 close 은 올해로 24번째를 맞은 '한미참의료인상'에 임선영 임선영산부인과의원 원장과 삼성서울병원 한가족의료봉사회가 수상자로 선정됐다고 3일 밝혔다.

지난 1일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 제24회 한미참의료인상 시상식에서 수상자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 황규석 서울특별시의사회 회장, 최연현 삼성서울병원 교수, 임선영 임선영산부인과의원 원장, 박재현 한미약품 대표. 한미약품 AD 원본보기 아이콘

한미참의료인상은 2002년 서울특별시의사회와 한미약품이 공동으로 제정한 봉사상이다. 수상자와 수상단체는 지난 1일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 개최된 시상식에서 각각 상금 2500만원과 상패를 받았다.

올해 수상자인 임 원장은 1986년 산부인과 전문의 자격 취득 이후 여성노숙인 시설인 영보자애원에서 정기 진료 봉사를 이어왔다. 개원 후에는 성범죄 피해자 등 사회적 소수자를 위한 진료 봉사를 지속해왔다. 또한 서울시립 여성노숙인·정신장애인 시설, 청소년성문화센터, 지역 검찰청 의료자문위원으로 활동하며 다양한 연령대 여성을 대상으로 성교육과 여성건강 교육을 진행해 참된 의료인의 롤모델을 제시했다는 평가다.

수상 단체인 삼성서울병원 한가족의료봉사회는 병원 개원과 동시에 발족해 현재까지 30년간 국내외 의료취약계층을 대상으로 무료 진료사업을 지속하고 있다. 국내에서는 21개 시설에서 약 3만5000여명에게, 해외 13개국에서는 4만여명에게 무료 진료와 건강검진, 보건교육을 제공하며 국제 보건 역량 강화와 삶의 질 향상에 기여했다.

또한 해외 의료봉사 중 발견된 중증환자를 국내로 초청해 고난도 수술을 시행하고, 사회단체 기부금을 활용해 치료비를 지원하며 현재까지 총 10명의 환자에게 건강한 삶을 되찾아 줬다.

한가족의료봉사회는 지금까지 3000여명 이상의 의료진이 개인 휴가와 자비를 사용해 자발적 의료봉사를 진행하며 의료인의 소명감과 나눔 철학을 보여주는 단체로 평가받는다.

박재현 한미약품 대표이사는 "보이지 않는 곳에서 묵묵히 환자 곁을 지켜주신 의료인 여러분의 헌신은 우리 사회를 더 건강하고 안전하게 지탱한 큰 힘이 됐다"며 "앞으로도 의료 현장의 목소리에 귀 기울이며 의료인들에 대한 지원을 지속해 나가겠다"고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



