본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

한미참의료인상에 '임선영 원장·한가족의료봉사회'

최태원기자

입력2025.12.03 12:33

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

사회적 소수자 위한 진료봉사와 여성건강 교육 전개

한미약품 은 올해로 24번째를 맞은 '한미참의료인상'에 임선영 임선영산부인과의원 원장과 삼성서울병원 한가족의료봉사회가 수상자로 선정됐다고 3일 밝혔다.

지난 1일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 제24회 한미참의료인상 시상식에서 수상자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 황규석 서울특별시의사회 회장, 최연현 삼성서울병원 교수, 임선영 임선영산부인과의원 원장, 박재현 한미약품 대표. 한미약품

지난 1일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 제24회 한미참의료인상 시상식에서 수상자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 황규석 서울특별시의사회 회장, 최연현 삼성서울병원 교수, 임선영 임선영산부인과의원 원장, 박재현 한미약품 대표. 한미약품

AD
원본보기 아이콘

한미참의료인상은 2002년 서울특별시의사회와 한미약품이 공동으로 제정한 봉사상이다. 수상자와 수상단체는 지난 1일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 개최된 시상식에서 각각 상금 2500만원과 상패를 받았다.


올해 수상자인 임 원장은 1986년 산부인과 전문의 자격 취득 이후 여성노숙인 시설인 영보자애원에서 정기 진료 봉사를 이어왔다. 개원 후에는 성범죄 피해자 등 사회적 소수자를 위한 진료 봉사를 지속해왔다. 또한 서울시립 여성노숙인·정신장애인 시설, 청소년성문화센터, 지역 검찰청 의료자문위원으로 활동하며 다양한 연령대 여성을 대상으로 성교육과 여성건강 교육을 진행해 참된 의료인의 롤모델을 제시했다는 평가다.

수상 단체인 삼성서울병원 한가족의료봉사회는 병원 개원과 동시에 발족해 현재까지 30년간 국내외 의료취약계층을 대상으로 무료 진료사업을 지속하고 있다. 국내에서는 21개 시설에서 약 3만5000여명에게, 해외 13개국에서는 4만여명에게 무료 진료와 건강검진, 보건교육을 제공하며 국제 보건 역량 강화와 삶의 질 향상에 기여했다.


또한 해외 의료봉사 중 발견된 중증환자를 국내로 초청해 고난도 수술을 시행하고, 사회단체 기부금을 활용해 치료비를 지원하며 현재까지 총 10명의 환자에게 건강한 삶을 되찾아 줬다.


한가족의료봉사회는 지금까지 3000여명 이상의 의료진이 개인 휴가와 자비를 사용해 자발적 의료봉사를 진행하며 의료인의 소명감과 나눔 철학을 보여주는 단체로 평가받는다.

박재현 한미약품 대표이사는 "보이지 않는 곳에서 묵묵히 환자 곁을 지켜주신 의료인 여러분의 헌신은 우리 사회를 더 건강하고 안전하게 지탱한 큰 힘이 됐다"며 "앞으로도 의료 현장의 목소리에 귀 기울이며 의료인들에 대한 지원을 지속해 나가겠다"고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 대출절벽 상황 개선[금융현미경] "정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"평생 먹은 붕어빵보다 비싸다"…141만원 루이비통 키링 '와글와글'

김남국 "훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요"…인사청탁 문자에 답장

"오사카·교토에 그 많던 중국인들 어디갔어?"…호텔 예약 최대 70% 급감

"제가 거기 경찰인데"…중고거래하던 경찰, 600만원 보이스피싱 막아

러트닉 "韓日 대미투자 7500억달러, 원전 건설로 시작"

기업대출 늘린 은행들…깡통대출 등 건전성 관리는 숙제

새로운 이슈 보기