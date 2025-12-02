‘힐링 성지’ 청송의 매력, 한 겨울 온라인 녹이다

2026 SNS 홍보단 ‘온통청송’ 모집

인스타그램 피드를 채우던 파리, 뉴욕, 제주 사진들 사이에 낯선 시골 풍경이 끼어들기 시작했다. 바로 경북 청송이다.

청송군은 대한민국 대표 브랜드 '산소카페 청송군'의 매력을 온라인을 통해 널리 알릴 2026 청송군 SNS 홍보단 '온통청송'을 1일부터 12일까지 모집한다.

모집 인원은 블로그 분야 10명, 유튜브 분야 5명으로 총 15명이며, 평소 청송군에 대한 관심과 애정이 있고 사진·영상 촬영과 원고 작성 등 SNS 활동이 활발한 사람이라면 누구나 지원할 수 있다.

선발된 홍보단은 2026년 1월 1일부터 12월 31일까지 1년간 활동하게 된다. 이들은 청송의 주요 관광지, 축제, 맛집, 그리고 다양한 군정 정책을 직접 취재해 현장감 있는 생생한 콘텐츠를 제작하며, 활동 실적에 따라 소정의 원고료도 지급된다.

윤경희 군수는 "홍보단은 청송의 아름다운 자연과 다양한 이야기를 전 세계와 연결하는 중요한 소통 창구"라며, "청송의 매력을 함께 알릴 역량 있는 분의 많은 관심과 참여를 바란다."고 말했다.

청송군은 SNS 홍보단뿐만 아니라 군민의 SNS 참여를 확대하기 위한 '청송군 SNS 군민참여단'을 연중 운영하고 있으며, 앞으로도 디지털 플랫폼을 활용한 소통 기반을 지속 강화해 나갈 계획이다.

(2026 SNS 홍보단 온통청송 모집 안내. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>