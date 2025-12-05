"빠르고 잘하는 한국, 예뻐지려고 갑니다"…외국인 의료 2조원 시대

의료 소비액 10월까지 63%↑… 2조원 규모로 급성장

K뷰티·중증 의료 경쟁력 결합하며 글로벌 수요 흡수

편중 구조·사후관리 공백·정책 분절 등 질적 전환이 관건

올해 한국을 찾은 외국인 의료관광객의 의료 소비액이 지난해 처음 1조원을 돌파한 데 이어 올해 2조원에 근접할 전망이다. 코로나 팬데믹 이후 전 세계적으로 의료·웰니스 수요가 늘어나는 가운데 한국은 K뷰티와 중증 의료 경쟁력, 합리적인 비용과 빠른 진료 접근성 등을 앞세워 주요 의료 공급국으로 부상하고 있다. 다만 미용 분야 쏠림, 사후관리 미흡 등은 향후 산업의 지속 성장을 위해 풀어야 할 과제로 지적된다.

5일 한국관광공사에 따르면 올해 외국인 의료관광객의 의료 소비액은 10월 기준 1조6145억원으로, 전년 같은 기간(9906억원)보다 63% 늘었다. 지난해 처음으로 1조원을 넘어섰고, 올해는 이미 이를 크게 상회해 연말이면 2조원에 근접할 것으로 보인다.

팬데믹 이후 한국은 글로벌 의료 이동 수요를 흡수하며 성장세를 이어가고 있다. 지난해 한국을 찾은 외국인 의료관광객은 117만명으로 전년 대비 93% 증가했다. 의료관광 제도화(2009년) 이후 최대치이자, 팬데믹 이전 최고치였던 2019년(49만7000명)의 두 배를 넘어선 수치다. 올해는 이 기록마저 갈아치울 가능성이 높다.

고령화와 만성질환 증가, 선진국 의료비 부담 심화도 한국행 의료 수요를 키우는 배경으로 꼽힌다. 미국·영국·캐나다 등에서는 진료 대기기간이 길어 '필수 의료 이동'이 늘고 있는 반면 한국은 상대적으로 낮은 비용과 빠른 진료, 치료 성과를 바탕으로 이를 흡수하는 국가로 평가받는다.

가장 두드러진 분야는 미용·피부 진료다. K뷰티 인기가 의료서비스 신뢰로 이어지면서 짧은 체류에 맞춘 시술형 소비가 늘었다. 올해 외국인 의료 소비액의 56.7%가 피부과에서 발생했고, 성형외과가 23.6%로 뒤를 이었다. 전체 소비의 80% 이상이 미용 분야에서 나온 셈이다. 특히 일본·대만은 팬데믹 이전과 비교해 수십 배 늘며 핵심 시장으로 떠올랐다. 체류는 짧지만, 재방문 비율이 높아 '지속형 수요' 기반을 형성한다는 분석이다.

한국은 암·심장수술·장기이식 등 고난도 분야에서도 세계적 경쟁력을 갖춘 것으로 평가된다. 치료가능사망률과 암 생존율 등 주요 지표에서도 우위를 보인다. 지역별로는 서울 비중이 85%를 넘어 쏠림이 심하지만, 부산·제주 등은 특화 모델을 기반으로 독자적 성장 가능성을 보여주고 있다. 부산은 치과·정형 중심 전문 클리닉을 키우고, 제주는 청정 환경을 앞세운 웰니스·검진 프로그램을 강화하며 지역 의료관광의 기반을 넓히고 있다.

의료관광은 '검사?시술?회복?사후관리'까지 이어지는 특성상 숙박과 식음료, 쇼핑 소비가 뒤따른다. 외국인 의료관광객의 평균 지출은 일반 관광객보다 크게 높고, 의료 목적 방문이 한국 여행 관심으로 이어지는 비중도 높다.

다만 과제도 적지 않다. 한국보건산업진흥원 조사에 따르면 외국인 환자들은 의료기술·장비·병원 신뢰도는 높게 평가했지만, 병원 내 안내·동선·비용 설명 등 '이용 편의성'은 최하위권이었다. 치료 후 본국에서의 회복·상담과 관련한 불편도 적지 않아, 환자?의사 간 원격관리 체계 부재가 장애물로 지적된다. 부처별로 비자·홍보·분쟁조정 등 기능이 흩어져 컨트롤타워가 없다는 점도 업계의 숙제로 꼽힌다.

이관영 야놀자 리서치 부연구위원은 "한국은 K뷰티, 중증 의료, 가격 경쟁력, 빠른 접근성까지 갖춘 드문 조합을 지녔다"며 "미용 편중을 넘어 검진·재활·웰니스·중증 치료까지 외연을 확장하고, 환자 경험을 통합 설계하는 방향으로 전환할 수 있느냐가 산업화의 분수령이 될 것"이라고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



