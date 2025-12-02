본문 바로가기
"청년이여, 무엇을 믿는가"… 황희두, 목포대서 '디지털 민주주의' 특강

호남취재본부 이준경기자

입력2025.12.02 16:36

온라인 공론장 왜곡·극단주의·플랫폼 규제 등 토론
목포대 "민주시민 역량 키우는 프로그램 지속 확대"

국립목포대학교 사회과학대학은 최근 '사회대인의 날' 행사 일환으로 황희두 노무현재단 이사를 초청해 특강을 개최했다고 2일 밝혔다.


특강은 목포대 도서관 영상세미나실에서 '디지털 시대의 민주주의: 사이버 내란'을 주제로 진행됐다.

목포대학교 사회과학대학은 황희두 노무현재단 이사를 초청해 특강을 개최했다. 목포대 제공

목포대학교 사회과학대학은 황희두 노무현재단 이사를 초청해 특강을 개최했다. 목포대 제공

황 이사는 "우리가 무언가를 믿을 때 과연 스스로 선택한 것인가", "앞으로 어떤 세상이 올 것인가, 청년들은 무엇을 고민해야 하는가" 등을 화두로 약 2시간 동안 강연을 이어갔다.

강연 후 진행된 질의응답에서는 온라인 공론장의 왜곡과 극단주의 확산 문제, 플랫폼 규제 필요성, 정치권의 대응 등 다양한 이슈가 논의됐다. 황 이사는 복잡해지는 정보 환경 속에서 시민의 미디어 리터러시 강화와 제도적 보완의 중요성을 강조해 청중들로부터 호응을 얻었다.


안영하 목포대 사회과학대학장은 "앞으로도 사회과학대학을 중심으로 민주시민 역량 강화를 위한 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
