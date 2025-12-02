정부 그린바이오산업 육성지구…순천시 최종 선정 쾌거

순천 중심 그린바이오산업 성장 마중물 기대

옛 승주군청 일대 새 성장·활력 동력 확보

순천시가 정부의 미래 핵심 신성장동력으로 중점 육성 중인 그린바이오혁신 생태계 조성을 위한 '그린바이오산업 육성지구'에 지난 1일 최종 선정됐다고 밝혔다.

그린바이오산업 육성지구는 '그린바이오산업 육성에 관한 법률'에 근거해 그린바이오 제품개발·소재화 설비 구축, 원료 계약재배 지원, 대규모 인프라 사업 등 다양한 정책 인센티브 등을 통합적으로 뒷받침하는 제도다.

시는 현재 '그린바이오산업 전진기지' 구축사업이 진행 중인 (구)승주군청 일원을 육성지구 대상지로 신청했다. 농식품부는 지역자원 기반, 산업성, 추진역량, 실현 가능성과 파급효과 등을 종합적으로 검토해 순천시를 최종 선정했다.

한편, 농식품부는 육성지구로 지정된 지자체 중심으로 다양한 정책적 지원사업을 통해 정부-지자체-기업 간 협력으로 기업의 성장과 글로벌 경쟁력을 갖춘 그린바이오산업 혁신 모델로 육성한다는 계획이다.

'그린바이오산업 전진기지'는 우선 확보한 620억 원을 활용해 그린바이오 특화 지식산업센터 조성 및 기업 유치를 통해 생산시설을 구축하는 사업으로 2028년 상반기 운영을 목표로 추진되고 있다.

노관규 순천시장은 "순천은 풍부한 농생명·인적자원과 우수한 물류·교통 인프라를 갖추고 있어 남해안권을 아우르는 그린바이오 거점 클러스터의 최적지다"라며 "이번 육성지구 지정은 시민들의 염원과 성원이 만들어 낸 결과인 만큼 지역과 기업, 청년, 농업인 등이 상생하고 성장하는 순천의 중추적 미래산업으로 성장 기반을 다지도록 그린바이오 산업을 육성해 나아가겠다"고 포부를 밝혔다.





