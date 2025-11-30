카카오뱅크 "개인사업자 뱅킹 140만 돌파…1분에 1명 가입"

출시 3주년

젊은 사장님들에 인기

카카오뱅크가 개인사업자 뱅킹 출시 3년 만에 사업자수는 140만개, 월간 활성 이용자 수(MAU)는 100만명에 달한다고 30일 밝혔다. 서비스 출시 이후 평균 1분에 1명씩 신규 사업자가 카카오뱅크를 찾은 셈이라고 은행 측은 설명했다.

카카오뱅크에 따르면 특히 20~40대 젊은 사장님들의 이용이 두드러졌다. 전체 고객 중 20~40대 비중은 70% 이상이다. 이는 국세청이 발표한 국내 20~40대 개인사업자 비중보다 약 두 배 높은 수준이다. 업종별로는 도소매업(32.8%), 서비스업(23.8%) 고객이 가장 많았고, 전국 모든 지역에서 고른 이용률을 보였다.

카카오뱅크의 개인사업자 대상 누적 대출 공급액은 4조2000억원을 돌파했다. 3분기 말 기준 개인사업자 대출 잔액은 2조8000억원으로 1년 만에 60% 이상 증가해 인터넷전문은행 가운데 가장 많은 잔액을 보유하게 됐다.

2023년 출시한 '개인사업자 보증서 대출'은 올해에만 잔액이 1조원 이상 늘었다. 전국 신용보증재단과 손잡고 다양한 보증서 대출 상품을 제공해 선택권을 넓힌 것이 인기 요인으로 꼽힌다고 은행 측은 설명했다. 카카오뱅크는 보증서 대출의 보증료 최대 절반을 부담하는 지원을 이어가며 지금까지 240억원의 보증료를 대신 납부했다.

카카오뱅크 관계자는 "개인사업자 대출 고객 3명 중 2명은 중·저신용자로, 업종·매출을 반영한 '업종 특화 신용평가모형'을 도입해 중·저신용 사장님도 안정적으로 자금을 이용할 수 있도록 지원했다"고 설명했다.

카카오뱅크는 개인사업자 신용대출의 한도를 기존 1억원에서 3억원으로 확대했고, '개인사업자 부동산담보대출' 출시로 상품 선택의 폭을 넓혔다. 서류 제출 등 모든 과정을 비대면 구현했으며, 금융권 최초로 비대면 스크래핑을 활용한 사후점검 절차를 도입해 편의성을 갖췄다.

내년에도 편의성 중심의 혁신을 이어갈 계획이다. 상반기에는 더 좋은 조건의 대출로 옮길 수 있는 '사장님 대출 갈아타기', 하반기에는 놓친 환급금을 자동으로 찾아주는 '종합소득세 환급 서비스'를 선보인다. 또한 사업자 인증서를 활용해 전자세금계산서 조회 및 발행 등이 가능하도록 사용처를 확대해 사장님들의 사업 운영 전반을 쉽고 빠르게 지원할 예정이다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



