KB국민은행, DHL과 금융·물류 협업 나선다

지난 25일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 열린 업무협약식에 참석한 한지헌 DHL코리아 대표(왼쪽)와 송용훈 KB국민은행 기업고객그룹 부행장(오른쪽)이 기념촬영을 하고 있다. KB국민은행 제공 AD 원본보기 아이콘

KB국민은행은 DHL코리아와 '금융·물류 시너지 창출을 위한 업무협약'을 체결했다고 28일 밝혔다.

지난 25일 서울 영등포구 KB국민은행 신관에서 열린 업무 협약식에는 한지헌 DHL코리아 대표이사, 송용훈 KB국민은행 기업고객그룹 부행장 및 관계자들이 참석했다.

이번 협약을 통해 두 회사는 금융과 물류 분야의 전문성을 바탕으로 수출입 기업의 비즈니스를 지원하기 위한 다양한 협업을 추진한다.

특히 수출입 업무에 익숙하지 않은 고객을 대상으로 물류 세미나와 금융 교육 프로그램을 운영하고, 지속적인 혜택을 제공하는 특화 서비스를 선보이는 등 고객의 수출입 과정 전반을 보다 편리하게 이용할 수 있도록 지원 체계를 강화할 계획이다.

아울러 이번 협약을 기념해 DHL을 이용하는 고객을 대상으로 오는 12월1일부터 내년 2월 28일까지 환율 우대 및 운임 할인 이벤트도 진행할 예정이다.

KB국민은행 관계자는 "이번 협약으로 수출입 고객의 글로벌 비즈니스 경쟁력이 높아지길 바란다"며, "앞으로도 지속적인 협업을 통해 고객 중심의 금융 및 물류 서비스를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>