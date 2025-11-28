삼성전자, '유로컨슈머스 어워드' 무선 청소기 어워드 수상

품질 신뢰도 항목서 높은 점수

제트·비스포크 AI 시리즈 주력

내년 CES서도 신제품 공개

삼성전자는 '2025 유로컨슈머스 어워드'에서 무선 스틱 청소기 부문 어워드를 수상했다고 28일 밝혔다.

유럽 소비자단체인 유로컨슈머스는 벨기에·이탈리아·포르투갈·스페인·폴란드 등 유럽 600만명 이상의 소비자를 대표하는 소비자 단체다. 유럽에서 판매되는 3000개 이상의 가전·TV 등 전자제품에 대해 전문 테스트와 소비자 설문조사를 진행하고 성능, 신뢰도, 만족도를 종합적으로 평가해 브랜드를 선정한다.

무선청소기 '삼성 제트 95'. 삼성전자.

삼성전자 무선 스틱 청소기는 실제 사용자의 후기에 기반한 제품 사용 기간, 고장 빈도와 정도 등을 평가하는 '품질 신뢰도 항목'에서 특히 높은 점수를 받았다.

삼성전자는 카펫을 많이 사용하는 유럽 주거환경과 실용성을 중시하는 소비자를 고려해 '삼성 제트 95·85·75' 등 무선 스틱 청소기를 주력으로 판매하고 있다. 이 가운데 삼성 제트 95는 최대 210와트(W)의 강력한 흡입력을 지원하며 다양한 바닥 환경에서도 쉽게 청소할 수 있는 '제트 듀얼 브러시'를 탑재한 것이 특징이다. 부드러운 롤러가 딱딱한 바닥에서 큰 먼지를 효과적으로 제거하며, 나일론과 고무 브러시는 카펫 등을 쉽게 관리할 수 있도록 돕는다.

또 세계 최고 흡입력의 '비스포크 AI 400W' 무선 스틱 청소기도 유럽 시장에서 성능을 인정받고 있다. 이 제품은 지난 8월 영국 전자제품 평가 전문지 '위치'(Which?)가 진행한 테스트에서도 청소 성능 항목 만점을 받았다.

한편 삼성전자는 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 'CES 2026'에서 무선 청소기 신제품을 새롭게 선보일 예정이다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



