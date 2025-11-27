"尹과 회식 때 '컨디션' 챙긴 장관들…폭탄주 돌리는 '술시' 있어" 윤건영 주장

"업무보고 끝나면 술자리로 넘어가"



윤석열 전 대통령. 사진공동취재단 AD 원본보기 아이콘

윤석열 전 대통령 재임 당시 오후 5시 업무보고가 끝나면 술자리에 참석해 폭탄주를 돌리는 관행이 있었다는 주장이 나왔다.

지난 26일 윤건영 더불어민주당 의원은 유튜브 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에 나와 "윤석열씨 에게는 '술시(時)'가 있었다. 오후 5시경 윤 전 대통령이 주요 인사 업무보고 시간에 술자리를 잡았다"라고 주장했다.

업무보고가 끝나면 곧바로 술자리로 넘어갔다는 것이다. 윤 의원은 "한 다섯시 반부터 소폭(소주와 맥주를 섞은 폭탄주)를 돌렸다더라. 장관들 사이에서는 암묵적으로 '컨디션(숙취해소제) 부터 챙겨라'는 분위기가 있어 준비해갔다더라"고 설명했다.

윤 의원은 앞서 유튜브 매불쇼와 MBC라디오 등에 출연해서도 "대통령 임기 5년 중 한두 번은 국정원 가서 보고 받고 공관에서 만찬 하며 격려한다"면서 "윤 전 대통령은 그 자리에서 소폭을 말아 드셨다고 한다"고 주장했다.

이어 "2023년 국정원장은 김규현인데 그 사람이 국정원을 망쳐놓은 사람이다"라고 운을 뗀 뒤 "그는 몰몬교 출신이라 술 담배 안 하고 커피도 잘 마시지 않았다고 한다"고 했다.

그러면서 "그런 분이 헤드테이블에 앉아있으니 술이 안 돌았을 거 아니냐"면서 "윤 전 대통령이 '이러면 안 되죠' 하면서 직접 소폭을 만들어 주면서 원형 테이블을 돌았다"고 했다.

윤 의원은 "소폭 기계도 아니지 않나. 테이블을 다 돌 때쯤에는 취해서 실려 나오다시피 했다"고 말했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>