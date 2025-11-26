본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

'김치의 날' 외국인도 장갑 꼈네… 신라대 평생교육원, 김장 체험·나눔행사

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.26 15:01

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'김치의 날'을 아세요? 그날 외국인 유학생들도 고무장갑을 꼈다.


신라대학교(총장 허남식) 평생교육원이 '김치의 날'을 맞아 김장 체험 및 나눔 행사를 진행했다. 김치의 날은 11월 22일로 김치의 가치와 우수성을 알리기 위해 제정된 법정 기념일이다.

지난 22일 신라대 평생교육원 50+생애재설계대학 도시농업동아리 회원들은 '김장 체험 및 나눔 행사'를 개최해 외국인 유학생들에게 김장체험 기회를 제공하고 라면·즉석밥 등 식료품을 전달했다.

'김치의 날' 외국인도 장갑 꼈네… 신라대 평생교육원, 김장 체험·나눔행사
AD
원본보기 아이콘

이날 예술관 3층에서 열린 행사에 김순석 평생교육원장을 비롯한 50+생애재설계대학 김상권 책임교수와 강사진, 수료생, 유학생 등 40여명이 참여해 김치 담그는 내내 웃음꽃을 피웠다.


체험활동에 참여한 유학생들은 "이번 체험을 통해 김치가 만들어지는 과정뿐만 아니라 한국의 다양한 문화를 이해할 수 있는 의미 있는 시간"이라고 소감을 전했다.


신라대 김순석 평생교육원장은 "김장에 익숙하지 않은 유학생들에게 한국의 전통문화를 직접 체험한 좋은 기회가 됐기를 바란다"고 말했다.

김상권 50+생애재설계대학 책임교수는 "도시농업동아리가 정성껏 준비한 식료품이 학생들에게 도움이 되고 더불어 지역사회에 따듯한 연말 분위기를 전하는 계기가 되길 기대한다"라고 힘줬다.


신라대 평생교육원 50+생애재설계대학 수료생으로 구성된 도시농업동아리는 매년 김장행사와 농산물 나눔 등 다양한 지역사회 공헌 활동을 펼치고 있다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

1만2000년만의 화산 폭발에 항공 무더기 취소…"연기가 14㎞까지"

"제정신이냐" 젠슨 황, 엔비디아 직원 질책한 이유는

"떡 6개 떡볶이 4000원, 카드는 안돼" 광장시장 또 논란

망원~잠실 27㎞ 달리기냐 한강버스냐…3분 먼저 도착한 주인공은?

"퇴직연금 수익률이 40%…말이 돼?" 고수가 선택한 '이 상품'

형기만 채우면 재벌 된다…대장동 수천억, 왜 환수 어렵나

새로운 이슈 보기