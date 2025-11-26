'김치의 날' 외국인도 장갑 꼈네… 신라대 평생교육원, 김장 체험·나눔행사

'김치의 날'을 아세요? 그날 외국인 유학생들도 고무장갑을 꼈다.

신라대학교(총장 허남식) 평생교육원이 '김치의 날'을 맞아 김장 체험 및 나눔 행사를 진행했다. 김치의 날은 11월 22일로 김치의 가치와 우수성을 알리기 위해 제정된 법정 기념일이다.

지난 22일 신라대 평생교육원 50+생애재설계대학 도시농업동아리 회원들은 '김장 체험 및 나눔 행사'를 개최해 외국인 유학생들에게 김장체험 기회를 제공하고 라면·즉석밥 등 식료품을 전달했다.

이날 예술관 3층에서 열린 행사에 김순석 평생교육원장을 비롯한 50+생애재설계대학 김상권 책임교수와 강사진, 수료생, 유학생 등 40여명이 참여해 김치 담그는 내내 웃음꽃을 피웠다.

체험활동에 참여한 유학생들은 "이번 체험을 통해 김치가 만들어지는 과정뿐만 아니라 한국의 다양한 문화를 이해할 수 있는 의미 있는 시간"이라고 소감을 전했다.

신라대 김순석 평생교육원장은 "김장에 익숙하지 않은 유학생들에게 한국의 전통문화를 직접 체험한 좋은 기회가 됐기를 바란다"고 말했다.

김상권 50+생애재설계대학 책임교수는 "도시농업동아리가 정성껏 준비한 식료품이 학생들에게 도움이 되고 더불어 지역사회에 따듯한 연말 분위기를 전하는 계기가 되길 기대한다"라고 힘줬다.

신라대 평생교육원 50+생애재설계대학 수료생으로 구성된 도시농업동아리는 매년 김장행사와 농산물 나눔 등 다양한 지역사회 공헌 활동을 펼치고 있다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



