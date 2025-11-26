김효린 대구 중구의원 "침체된 동성로 살리기위해 막창 페스티벌 열자"

본회의 5분발언서 제안

막창 대구 추천음식 1위

대구 중구의회 김효린 의원은 지난 24일 열린 중구의회 본회의 5분자유발언을 통해, 침체된 동성로의 야간경제를 회복하고 관광특구의 실질적 위상을 강화하기 위한 핵심 전략사업으로 '2026 대구막창 프로젝트' 및 '대구막창페스티벌' 개최를 공식 제안했다.

김 의원은 "동성로가 관광특구로 지정된지 1년이 지났지만, 외지 관광객을 유입시킬 대표 축제 하나 마련하지 못했다"며, "이제는 선택과 집중을 통해 대구만의 확실한 먹거리 콘텐츠로 경쟁력 있는 전략축제를 만들어야 할 때"라고 강조했다.

김 의원은 국가통계포털 자료를 인용하며, "대구 여행에서 가장 추천되는 음식 1위가 막창이고, 도시 이미지에서도 막창이 유일한 음식 항목으로 순위권에 올랐다"며, "막창은 이미 대구를 상징하는 대표 콘텐츠이자 세계적 K-Food로 성장할 잠재력이 충분하다"고 설명했다.

'2026 대구막창페스티벌' 주요 제안 내용으로는 동성로 일대 '야간포차 거리' 조성, 대구 막창 브랜드 참여형 주말 야시장 운영, 브랜드별 시식·체험부스, 요리 시연, 막창 경연대회 개최, '골드막창' 트로피 및 상금 수여, 동성로 빈 점포를 활용한 예비 창업자 지원 연계, 먹방 유튜버 활용 및 K-콘텐츠 기반 글로벌 홍보 추진 등이 있다.

김 의원은 "먹방 유튜버와 K-콘텐츠 기반 글로벌 홍보를 병행한다면, '대구막창'은 불닭볶음면이나 김밥처럼 세계가 주목하는 K-Food 대표 브랜드로 성장할 수 있다"며, "'2026 대구막창페스티벌' 역시 세계적 축제로 확장될 가능성이 크다"라고 평가했다.

김 의원은 이어 "2026년은 중구 전략사업의 성패를 좌우할 골든타임"이라며, "대구막창 프로젝트가 내년 예산에 즉시 반영될 수 있도록 집행부의 적극적인 결단을 요청한다"고 말했다.

김동현 중구의회 의장은 "김효린 의원이 제안한 '2026 대구막창페스티벌'은 침체된 동성로의 야간경제에 새로운 활력을 불어넣을 수 있는 매우 실현가능한 전략 사업"이라며, "중구의회는 지역의 경쟁력 강화와 중구 관광특구의 실질적 성장을 위해 필요한 논의와 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.

김효린 의원은 "막창은 단순한 음식이 아니라 대구만의 역사·문화가 축적된 소중한 자산"이라며, "2026 대구막창페스티벌은 중구가 전국을 넘어 세계로 향하는 첫 번째 도전이 될 것"이라고 말하고, "중구 관광을 살릴 수 있는 골든타임이 더는 길지 않은 만큼, 지금이야말로 과감한 실행과 선택이 필요한 때"라고 강조했다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



