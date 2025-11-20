본문 바로가기
트럼프-맘다니 21일 만난다…"공산주의자 맘다니가 요청"

김민영기자

입력2025.11.20 14:18

'공산주의자', '독재자'
서로 향한 날선 발언 이어가
뉴욕 주거비 문제 다룰 듯

도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 21일(현지시간) 백악관 집무실에서 조란 맘다니 뉴욕시장 당선자와 만날 예정이라고 말했다.


트럼프 대통령은 19일 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에서 "공산주의자 뉴욕시장 조란 맘다니가 회담을 요청했다"면서 회담 일정을 깜짝 공개했다. 구체적인 회담 의제 등 세부사항은 추후 알리겠다고 트럼프 대통령은 밝혔다.

트럼프 대통령은 앞서 16일 맘다니 당선자를 거론하며 "뉴욕 시장이 우릴 만나고 싶어 한다. 우리는 뭔가 해결해낼 것이다. 뉴욕에서 모든 일이 잘 풀리기를 바라고 있다"면서 맘다니 당선자 측이 회담을 요청해온 사실을 알렸다.


뉴욕타임스(NYT)는 17일 실제로 맘다니 당선자 측이 지난주 백악관 관계자들에게 접촉해 트럼프 대통령과의 회담을 요청했다고 보도했다.


두 사람은 서로를 향한 적대감을 숨기지 않아 왔다. 트럼프 대통령은 수 개월간 맘다니 당선자를 "100% 공산주의 광인"이라고 표현하며 그의 당선이 뉴욕시를 훼손할 것이라고 주장했다.

맘다니 당선인도 선거 승리 직후 공개석상에서 트럼프 대통령을 '독재자'라고 칭하는 등 날 선 발언을 쏟아냈다.


맘다니 당선자는 최근 기자회견에서 트럼프 대통령은 만날 경우 뉴욕시의 주거비 문제를 다루겠다는 의사를 밝혔다고 NYT는 전했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
