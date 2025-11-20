美 8월 무역적자, 전월比 24% 감소…트럼프 관세 여파

스위스산 금 수입 급감하며 적자폭 축소

미국의 지난 8월 무역적자가 크게 줄어든 것으로 나타났다. 관세 인상에 따른 수입 감소가 적자 축소의 주요 배경으로 작용했다.

19일(현지시간) 미국 상무부는 8월 상품-서비스 무역적자가 596억달러로 집계돼 전월 대비 23.8% 감소했다고 밝혔다. 이는 블룸버그 집계한 전문가 예상치 604억달러를 하회하는 수준이다.

수출은 전월 대비 0.1% 늘어난 2808억달러를 기록한 반면 수입은 같은 기간 5.1% 급감한 3403억달러로 집계돼 적자폭 축소에 힘을 보탰다.

특히 전 세계 주요 금 수출국인 스위스에 대한 미국의 고율 관세 인상이 수입 감소에 결정적 영향을 미쳤다.

8월 상품 수입은 총 186억달러 줄었으며, 이 가운데 산업용 공급재 감소분이 113억달러로 가장 컸다. 금 수입은 무려 93억달러 감소한 것으로 나타났다. 미국은 스위스에 대한 상호관세를 최근 15%로 인하하기로 합의하기 전까지 39%를 부과해 왔다.

미국의 무역적자는 4월 상호관세 발효 전 기업들이 재고 확보를 위해 선제적으로 수입을 늘리면서 3월까지 급증했지만, 관세가 부과되기 시작한 4월 다시 축소됐다. 이후 관세 정책 변화에 따라 적자 규모는 증감을 반복해 왔다.

한편 무역수지 발표는 당초 지난달 7일 예정돼 있었으나, 연방정부 셧다운(일시적 업무정지)이 역대 최장인 43일간 지속됐다가 종료되면서 일정이 지연됐다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



