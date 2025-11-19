李 대통령 흰 벤츠 타고 등장하자…'긴 머리' 좌우로 흔든 소녀들, 왜?

유네스코 무형문화유산에도 등재

김 여사 위해 '울고 넘는 박달재' 연주도

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 탑승한 차량이 18일(현지시간) 아부다비 대통령궁으로 들어서고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문한 이재명 대통령이 아부다비 대통령궁으로 들어서는 모습에서 흰옷을 입고 도열한 채 긴 머리카락을 흔드는 여성들의 모습이 포착돼 궁금증을 자아냈다.

18일(현지시간) 오전 정상회담을 위해 이 대통령이 탄 흰색 벤츠가 아부다비 대통령궁을 향하는 길가에는 한국과 UAE의 국기가 계양됐다. UAE 측은 21발의 예포 발사, 낙타와 말 도열, 공군 비행 시범단의 에어쇼, 어린이 환영단 등으로 이재명 대통령의 첫 국빈 방문을 환영했다.

특히 흰색 전통 복장을 입은 여성들이 긴 머리를 좌우로 흔드는 장면이 눈길을 끌었다. 이는 '알 아얄라(Al-Ayyala)' 라는 전통 의식으로 귀한 손님을 맞이할 때 선보이는 전통 공연이다. 유네스코 인류 무형문화유산에 등재돼 있을 정도로 역사적 가치도 높다.

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 18일(현지시간) 아부다비 대통령궁에서 영접나온 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 대통령과 인사하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

UAE 측은 전날 이 대통령의 국빈 방문 첫날부터 극진한 예우로 맞이했다. 이 대통령과 김혜경 여사가 아부다비 공항에 도착하자 칼둔 칼리파 알 무바락 아부다비 행정청장, 마이사 빈트 살렘 알-샴시 국무장관, 사이드 무바락 라시드 알 하제리 국무장관, 압둘라 사이프 알 누아이니 주한 UAE 대사 등 UAE 고위 인사들이 직접 나와 이 대통령 부부를 맞이했다.

또한 18일 열린 오찬 공연에서는 UAE 음악대가 김 여사를 위해 '울고 넘는 박달재'와 '제3 한강교'를 연주하기도 했다.

이에 대해 김남준 대통령실 대변인은 "영부인(김혜경 여사)의 고향인 충북에 있는 박달재를 소재로 한 노래여서 (UAE가) 선정을 했다고 한다"며 "'제3한강교' 같은 경우는 다리가 한국과 UAE 사이에 굉장히 중요한 아이콘과 같은 의미를 담고 있어서 선택했다고 한다"고 전했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>