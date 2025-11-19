청양군 '역대급 투자'…농업예산 1552억·기본소득 550억 편성



김돈곤 군수 "농업·복지·생활SOC로 청양 미래 기반 완성"



충남 청양군이 2026년도 예산을 5678억 원 규모로 편성하며 농어촌 기본소득 550억 원과 역대 최대 농업예산 1552억 원을 핵심축으로 내세웠다.

김돈곤 군수는 "군민 체감과 미래 대비를 최우선으로 한 투자"라며 농업·복지·SOC 혁신을 강조했다.

청양군은 2026년도 예산안을 총 5678억 원 규모로 편성해 군의회에 제출했다고 19일 밝혔다.

이는 올해 본예산 대비 155억 원(2.8%) 증가한 규모로, 일반회계 5620억 원, 특별회계 58억 원으로 구성됐다.

군은 내년도 예산에서 지역경제 선순환과 공동체 회복의 핵심 사업으로 농어촌 기본소득 시범사업 550억 원(행정비 10억 원 포함)을 중점 반영했다.

특히 농업·농촌 분야 전체 예산이 1552억 원으로 전년 대비 332억 원 증가해 역대 최고치를 기록했다.

충남 농어민수당 66억 원, 노인 목욕·이미용비 11억 원 등 기존 농업·고령층 복지사업도 지속된다.

생활SOC 투자도 확대된다. 내년 준공 예정인 ▲정산 다목적복지관 78억 원 ▲정산면 백곡리 군도 9호 확·포장 19억 원 ▲운곡면 지방상수도 비상공급망 구축 14억 원 등이 대표적이며, 이를 통해 주민 생활환경 개선과 지역 균형발전 효과가 기대된다.

또 ▲장애인 종합돌봄센터 29억 원 ▲충남 도립파크골프장 활력타운 39억 원 ▲정산 동화 활력타운 가족체류형 주거단지 28억 원 ▲정산 동화 활력타운 탁구 전용 훈련장 81억 원 등 지역 활력 회복 프로젝트도 본격 추진된다.

군은 장애인 복지·관광·체육 인프라 확충을 통해 체류형 방문객 증가와 지역경제 활성화를 동시에 꾀한다는 계획이다.

분야별로는 ▲농림해양수산(1552억 원, 27.2% 증가) ▲문화관광(427억 원, 15% 증가) ▲보건(157억 원, 13.5% 증가)에서 큰 폭의 예산 증가가 이뤄졌다.

복지·보건·아동·청소년 등 사회복지 및 미래세대 투자에는 총 1294억 원이 반영돼 고령화 대응과 의료 접근성 개선 등 군민 체감형 복지가 강화된다.

환경·대기·폐기물·상하수도 등 생활환경 분야에는 540억 원을 편성해 쾌적한 정주환경 조성에 집중한다.

재난안전 분야에도 225억 원을 투입해 변화하는 재난환경에 대비한 안전 기반을 강화한다.

김돈곤 군수는 "재원 제약 속에서도 군민 체감과 미래 대비에 확실한 우선순위를 뒀다"며 "농어촌 기본소득, 생활SOC, 복지·의료 등 핵심 분야 투자로 '다함께 만드는 청양, 더불어 행복한 미래'를 실현해 나가겠다"고 말했다.

한편 예산안은 오는 25일 제안 설명을 거쳐 12월 1일부터 9일까지 열리는 제316회 청양군의회 제2차 정례회에서 심의·의결을 거쳐 최종 확정된다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



