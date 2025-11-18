본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

승무원의 따뜻한 배려… 무릉교통노조, 울릉군 학생 장학금 쾌척

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.18 16:23

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고물가 시대, 학생들의 꿈을 응원하는 따뜻한 나눔 소식이 지역 사회에 잔잔한 감동을 주고 있다.


울릉군은 지난 17일 주식회사 무릉교통 승무원노동조합이 울릉군교육발전위원회(이사장 한익현)에 장학금 320만원을 기탁했다고 전했다.

주식회사 무릉교통 승무원 노동조합 장학금 기탁식. 울릉군 제공

주식회사 무릉교통 승무원 노동조합 장학금 기탁식. 울릉군 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 기탁식에서 박성하 위원장은 "섬이라는 지리적 한계 속에서도 묵묵히 자신의 꿈을 향해 나아가는 학생들이 학업에 더욱 전념하는 데 작은 보탬이 되길 바라는 마음으로 조합원들이 뜻을 모았다고 전했다.

남한권(울릉군수) 이사는 "울릉의 유일한 대중교통을 책임지며 험난한 환경에서도 주민들을 위해 일하는 승무원 여러분이 학생들을 위해 장학금을 기탁해 주신 것에 깊이 감사드린다"며 "기탁해 주신 장학금은 울릉의 미래 인재를 양성하는 데 소중히 사용하겠다"고 말했다.


개인 일정으로 기탁식에 참석하지 못한 한익현 이사장 역시 "지역 학생들을 위한 따뜻한 나눔에 감사드린다"며 "기탁금은 학생들이 부족함 없이 학업에 집중할 수 있도록 뜻에 맞게 지원하겠다"고 감사의 뜻을 전했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 고른 아이템 뭐길래 "한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

보그가 소개한 '올리브영' 7가지 추천템…나도 사볼까?

장원영·고소영·엄정화 미모 비결?…아침에 한 스푼 '올레샷' 열풍

10만원 넣자마자 10만원 돌려주는 '稅테크' 정체

품질은 4번인데 가격은 1번?…달걀사업 나선 이경실에 무슨 일?

"2시간 육박 통근도 노동" 한국인들 비명 알고보니…세계 평균 1.5배

카톡은 네 남친이 한 일을 알고 있다, 좋니?

큰손들, 엔비디아 싹 팔았다…커지는 'AI 거품' 경고

새로운 이슈 보기