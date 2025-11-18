삼성운용, 달러 파킹형 ETF 2종 순자산 1조 돌파

고환율 시기에 달러에 투자할 수 있는 '달러 파킹형' ETF가 새로운 투자처로 각광받고 있다. 미국 연방준비제도(Fed) 기준금리 상단이 4%대를 유지하고 있고, 글로벌 경제 불확실성이 커진 데 따른 안전자산 선호 심리와 달러 강세 전망이 맞물리며 새로운 투자 대안으로 떠오르고 있다.

삼성자산운용은 'KODEX 미국머니마켓액티브'와 'KODEX 미국SOFR금리액티브'가 각각 순자산 5026억원, 5081억원을 기록해 합산 순자산 1조원을 넘어섰다고 18일 밝혔다.

KODEX 미국머니마켓액티브와 KODEX 미국SOFR금리액티브의 특장점은 달러 자산에 투자하면서 동시에 매월 배당을 받을 수 있는 '일석이조'의 효과를 누릴 수 있다. 기존 달러 예적금이나 달러 채권 투자는 만기까지 이자를 받지 못하거나 분기·연 단위로만 이자를 지급받는 구조였다. 삼성자산운용 ETF는 달러 금리자산에 투자해 환차익 기회를 놓치지 않으면서도 월배당이라는 정기적인 현금흐름을 동시에 제공한다. 특히 은퇴자나 연금 수령자 등 매월 안정적인 현금흐름을 확보하고자 하는 투자자에게 높은 호응을 얻고 있다.

두 상품은 서로 다른 투자 전략을 제공한다. KODEX 미국머니마켓액티브는 '추가 수익률 추구형', KODEX 미국달러SOFR금리액티브는 '금리 연동 안정형'으로 투자자들이 자신의 투자 목적과 리스크 성향에 따라 최적의 맞춤형 상품을 선택할 수 있다.

KODEX 미국머니마켓액티브는 현재 연 4.33%대 만기기대수익률(YTM)로 미국 기준금리 및 초단기국채(3개월 이하)를 웃도는 수익을 제공한다. 미국채에만 투자하는 미국 초단기국채(3개월 이하)와 달리, AAA~A등급 우량 금융채·회사채 등 다양한 단기 금융상품에 전략적으로 분산투자해 추가 가산금리(스프레드)를 확보한다. 지난 5월에 상장 이후 개인 투자자 순매수액은 392억원에 달한다.

KODEX 미국달러SOFR금리액티브는 미국 초단기금리 벤치마크인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 직접 연동해 연 3.95% 수준으로 Fed 금리 정책 변화를 실시간으로 반영한다. SOFR는 미국 국채 환매조건부거래(Repo) 시장 금리를 기반으로 한 투명하고 신뢰도 높은 금리 지표로, 금리 변동에 민첩하게 대응하는 구조적 안정성이 높다.

KODEX 달러 파킹형 ETF 2종의 순자산 증가세를 통해, 달러 자산 투자에 대한 수요가 단순한 투자 트렌드를 넘어 자산배분을 위한 핵심 전략으로 자리잡고 있다고 볼 수 있다. 환율 상승 시 환차익을 통한 추가 수익 기회를 얻으면서 원화 자산 집중 리스크를 분산하고 안전자산인 달러 노출을 확대하려는 투자자들의 전략적 선택이 늘어나고 있다는 분석이다.

신현진 삼성자산운용 매니저는 "달러 강세로 인한 고환율 시기에 달러에 투자하는 초단기 상품의 투자 매력도가 급격히 상승했다"며 "달러 투자와 월배당, '두 마리 토끼'를 모두 잡을 수 있는 점이 투자자들의 높은 만족도로 이어지고 있다"고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



