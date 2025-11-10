'600명 수강' 연세대 강의서 대규모 AI 커닝 의혹…'올 것이 왔다' 발칵

AI 수업서 집단 부정행위 정황 파장

학교 측 "현재까지 40명 '자수'"

연세대학교 한 강의에서 대규모 부정행위 정황이 드러나면서 학내가 충격에 휩싸였다. 특히 상당수가 챗GPT 등 생성형 AI를 이용한 것으로 알려지며, 대학가의 AI 윤리 논의가 다시 불붙고 있다. 9일 연합뉴스는 최근 연세대 신촌캠퍼스서 벌어진 '학내 AI 커닝'에 대해 보도했다. 앞서 연세대 신촌캠퍼스의 3학년 대상 강의 '자연어처리(NLP)와 챗GPT' 담당 교수는 최근 "부정행위가 다수 발견됐다"며 적발된 학생들의 중간고사 점수를 전원 0점 처리하겠다고 최근 공지했다. 이 수업은 약 600명이 수강 중이다.

해당 시험은 지난달 15일 비대면 형식으로, 온라인 사이트에 접속해 객관식 문제를 푸는 방식으로 치러졌고, 응시자는 시험 시간 내내 얼굴과 손이 보이도록 영상을 촬영해 제출해야 했다. 그러나 일부 학생이 카메라 각도를 조정하거나 여러 프로그램을 겹쳐 띄우는 방식으로 커닝한 정황이 드러났다. 교수는 "자수하라"고 공지한 것으로 전해졌다.



실제 부정행위를 저지른 학생 수는 알려지지 않았지만, 수강생 사이에선 절반 이상일 수 있다는 말까지 나온다. 한 수강생은 대학생 커뮤니티 '에브리타임' 게시판에 "양심껏 투표해보자"는 투표 글을 올렸는데, 이날 기준 스스로 비수강생이라고 한 응답자를 제외한 387명 중 '커닝했다'가 211명, '직접 풀었다'가 176명이었다.

AI 학업 현장 투입 3년 지났지만, 대학 측 대응 여전히 미비

상당수는 부정행위 과정에서 AI를 몰래 쓴 것으로 추정된다. 이 수업 수강생 A씨는 연합뉴스에 "대부분 챗GPT를 사용해 시험을 치른

다"며 "나만 안 쓰면 학점을 따기 어려울 거라는 계산"이라고 말했다. 지난 학기 이 수업을 들은 B씨 역시 "저를 비롯해 많은 친구가 AI로 검색해 가며 시험을 봤다"고 털어놨다. 이와 관련해 연세대 관계자는 "지금까지 40명 정도가 부정행위를 자수했고 부정이 의심되는 10명은 자수하지 않은 상태"라며 "자수하지 않은 학생의 부정행위가 확인되면 징계를 검토할 수 있다"고 밝혔다.

AI가 학업 현장에 깊숙이 들어온 지 3년이 지났지만, 대학의 대응은 여전히 미비하다. 한국직업능력연구원 조사에 따르면 4~6년제 대학생 726명 중 91.7%가 과제나 자료 검색에 AI를 활용한 경험이 있다고 답했지만, 한국대학교육협의회 조사에서는 전국 대학 131곳 중 71.1%가 아직 생성형 AI 가이드라인을 마련하지 못한 상태였다.

학생들의 AI 의존도가 커지며 스스로 사고하는 힘이 떨어지고 있다는 평가도 있다. 정기인 경희대 국어국문학과 교수는 "걷는 법을 배워야 할 학생들이 (AI로) 오토바이 타고 가는 상황"이라며 "AI 의존의 위험성을 강조하고 있지만 쉽지 않다"고 말했다. AI 시대의 교육과 평가 방식을 재정립해야 한다는 주장도 나온다. AI의 적극적인 사용을 허용하되, 출처를 투명하게 밝히게 하자는 등의 제언이다. 김명주 AI안전연구소 소장은 "AI 결과물뿐 아니라 개인 의견을 적어내게 해 비판적 사고를 교육해야 한다"고 말했다.





