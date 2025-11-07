안산장상 공공주택지구 7일 첫삽…2028년까지 1만4천호 공급

경기 안산시 장상동 '안산장상 공공주택지구' 착공식이 7일 열렸다.

경기주택도시공사(GH)는 이날 국토부, 경기도, 안산시 등 관계기관과 지역 주민들이 참석한 가운데 장상동 일원에서 안산장상 공공주택지구 조성공사 착공식을 개최했다고 밝혔다.

안산장상 공공주택지구는 수도권 주택시장 안정을 위해 2020년 5월 지구 지정된 사업지구다. 경기도·GH·LH·안산도시공사가 공동 시행하는 3기 신도시다.

사업 대상지는 경기도 안산시 상록구 장상동, 장하동 일원 약 221만㎡ 규모며 2028년까지 약 1만4000호의 주택이 공급된다. 이 중 약 70%인 1만호는 정부 '9·7 대책'에 따른 착공 물량 목표에 포함돼 있다.

경기주택도시공사가 7일 안산장상 공공주택지구 착공식을 개최했다. 경기주택도시공사 제공 AD 원본보기 아이콘

정부는 앞서 지난 9월7일 '주택공급 확대방안'을 통해 2030년까지 수도권에 총 135만호의 주택을 신규 착공하겠다고 밝혔다.

안산장상 지구는 향후 신안산선 복선전철 개통이 예정돼 있어 안산-여의도 30분대 생활권이 가능해 우수한 광역 접근성을 기반으로 안산 동북부권의 새로운 주요 생활거점으로의 성장이 기대된다.

김용진 GH 사장은 "안산장상 지구를 비롯해 3기 신도시에서 주택공급이 적시에 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>