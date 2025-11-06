광주신세계, 폐유니폼으로 만든 벤치 10개 기부

'십만양병 벽화길' 장소에 설치

㈜광주신세계가 폐유니폼으로 만든 벤치를 기부하며 지역 사랑을 실천했다.

6일 광주신세계에 따르면 이날 광주시 서구 치평동 운천어린이공원 부근에서 김이강 서구청장, 김영천 광주신세계 관리이사 등이 참석한 가운데 '리뉴 벤치 기증식'이 열렸다.

6일 광주 서구 치평동 감탄마을에 설치된 리뉴벤치 리뉴벤치는 폐유니폼을 업사이클링 해서 만들어졌다. 광주 서구 제공

이날 설치된 벤치는 총 10개로 모두 폐유니폼을 원료로 만들어졌다.

광주신세계는 전국 13개 점포에서 사용하던 직원 유니폼을 리뉴얼하게 되면서 버려질 뻔한 옷들을 활용해 벤치로 만들게 됐다.

벤치 제작에 사용된 유니폼은 총 1만벌로 수거 후 이물질을 제거하고 파쇄 과정을 거쳤다. 이렇게 생산된 원료를 얇게 펴서 여러 겹을 겹친 후 고온 압축 과정을 거쳐 단단한 벤치로 재탄생했다.

광주신세계는 쓰임이 다한 옷이 모두를 위한 쉼터로 재탄생했다는 뜻을 담아 '리뉴 벤치(RE+NEW)'라는 이름을 붙였다. 매립이나 소각시킬 경우 환경오염을 유발할 폐유니폼이 광주신세계의 노력으로 시민의 쉼터로 거듭난 것이다.

특히 리뉴 벤치가 설치된 장소는 버려진 플라스틱 병뚜껑 10만개로 만든 업사이클링 벽화를 볼 수 있는 '십만양병 벽화길'이 있는 장소라 그 의미를 더했다.

광주신세계는 이외에도 다양한 자원순환 활동을 펼치며 지역 사랑을 실천하고 있다.

지난 8월에는 백화점 식품관에서 요리할 때 나오는 폐식용류를 업사이클링 해 재생비누를 만들어 광주지역의 환경단체와 시민단체에 기부했다.

광주신세계는 수질 오염을 일으킬 수 있는 폐식용류를 업사이클링해서 환경보호에 대한 관심을 높이고자 기획했다.

지난해에는 폐현수막을 이용한 어린이 안전우산을 만들어 지역 초등학교에 기증했다.

김영천 광주신세계 관리이사는 "광주신세계의 다양한 업사이클링 활동이 환경의 중요성을 인식하는 계기가 되길 바란다"며 "현지법인으로서 앞으로도 지역에 실질적으로 도움이 되는 활동을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



