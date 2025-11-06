본문 바로가기
대통령실

李대통령 "'울산 매몰 사고'에 가용 자원 총동원하라" 지시

임철영기자

입력2025.11.06 16:04

이 대통령 "구조 인력의 2차 아전사고 방지에도 만전 기하라"
6일 오후 동서발전 내 붕괴사고 발생…2명은 구조·5명은 매몰

이재명 대통령이 6일 "울산 매몰 사고를 보고받고 사고 수습, 특히 인명 구조에 장비, 인력 등 가용 자원을 총동원하라"고 지시했다고 김남준 대변인실 대변인이 밝혔다.


그러면서 김 대변인은 "이 대통령은 또한 구조 인력의 2차 안전사고 방지에도 만전을 기해달라고 당부했다"고 전했다.

앞서 울산 남구에 위치한 한국동서발전 울산화력발전소에서 대형 구조물이 붕괴하는 사고가 발생했다.


소방청에 따르면 이날 오후 2시 2분께 신고가 접수된 뒤 16분 만에 현장에 도착한 소방은 약 40분 뒤인 오후 2시 56분께 소방 대응 1단계를 발령했다. 화력발전소 내 보일러 타워를 철거하던 작업 중 붕괴가 발생하면서 사람들이 매몰됐다.


현재 7명이 매몰된 것으로 추정되며 정확한 매몰 인원은 파악 중이다. 40대 남성과 60대 남성 2명은 구조됐지만 중상을 입었다.

소방 당국은 인력 61명, 장비 19대를 동원해 구조 작업 중이다.


윤호중 행정안전부 장관은 사고 직후 "기후에너지환경부, 고용노동부, 소방청, 경찰청, 울산시, 남구 등 관련 기관은 가용 인력과 장비를 총동원해 인명구조에 총력을 다하고 구조 과정에서 소방대원의 안전사고가 발생하지 않도록 각별히 유의해달라"라고 긴급 지시했다.


아울러 경찰은 현장 주변 통제에 만전을 기하고, 행안부는 현장 상황 관리관을 급파해 현장 상황을 지원하도록 조치했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
