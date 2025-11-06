동명대, 외국인 유학생 위한 ‘글로벌채용박람회’ 개최

20여개 기업 참여… 취업·커리어 특강 등 실질적 지원 나서

동명대학교는 6일 교내 중앙도서관 대회의실 등에서 외국인 유학생을 위한 '2025 글로벌채용박람회(TU Global Job Fair 2025)'를 개최한다.

이 행사는 동명대가 외국인 유학생을 대상으로 여는 첫 채용 박람회로, 이날 오전 11시 기념식을 시작으로 오후 5시까지 진행된다.

행사에는 외국인 채용 의향이 있는 20여개 국내 기업의 인사담당자들이 직접 참여해 면접 부스를 운영한다. 단순 상담을 넘어 실제 채용으로 이어질 수 있는 현장 중심형 매칭 프로그램으로 꾸려졌다.

또 유학생들의 진로 설계와 커리어 개발을 돕기 위해 특강 프로그램도 마련됐다.

'슬기로운 유학생활에서 지속가능한 커리어로', 'AI를 활용한 취업준비 전략' 등을 주제로, 국내 취업에 성공한 선배 유학생과 AI 기반 채용 트렌드 전문가가 연사로 나서 조언과 경험을 공유할 예정이다.

안요한 동명대 국제교류처장은 "이번 박람회는 유학생들에게 실질적인 취업 기회를 제공함은 물론, 대학의 글로벌 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것"이라며 "교수진과 지역기업, 교직원이 함께 유학생의 미래를 응원하는 장이 되길 바란다"고 말했다.

이 박람회는 중소벤처기업진흥공단이 주관하는 '글로벌인재취업선도사업'의 하나로, 외국인 유학생의 국내 취업 활성화와 진로 경쟁력 강화를 목표로 하고 있다.

동명대는 외국인 유학생 전용 부산국제대학(BIC) 신설과 유학생 전담지원기구 발족을 통해 글로벌 인재 육성 비전을 공식화했다. 대학은 '유학생-지역기업-정부'를 연결하는 글로벌 취업 생태계의 허브 역할을 강화하며, 지역사회와 기업의 호응을 이끌고 있다.





