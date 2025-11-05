창원시설공단-경남대학교, 산학협력 업무협약 체결

경남 창원시설공단과 경남대학교는 5일 공단 회의실에서 지속가능 경영체계 확립을 위한 산학협력 업무협약을 체결했다.

이날 협약식에는 경남대 고호석 대외부총장과 박태현 인재개발처장을 비롯해 창원시의회 김남수·김영록 의원 등 양 기관 관계자들이 참석했다.

주요 협약 내용은 △일학습병행 특화대학 사업 공동추진 △지역인재 양성과 기술정보 교류 및 자문 △산학협력 등 상호 협력체계 구축 △공단 ESG경영 강화를 위한 정책 지원 등이다.

이경균 이사장 직무대행은 "이사장은 "경남대가 축적해 온 지식·정보 등 경험을 통해 공단이 지속성장할 수 있는 밑거름이 되기를 기대한다"고 말했다.

고호석 대외부총장은 "이번 협약을 계기로 산학 지원 네트워크를 더욱 강화해 양 기관이 동반성장할 수 있기를 바란다"고 말했다.





