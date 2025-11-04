본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

"대원을 구출하라" … 창원소방본부, 신속 동료 구조 훈련 나서

영남취재본부 송종구기자

입력2025.11.04 13:37

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

소방대원 안전 확보를 위해 실시

경남 창원소방본부는 최근 웅동119안전센터 훈련탑에서 소방대원 안전 확보를 위한 신속 동료 구조 훈련을 펼쳤다.

신속동료구조훈련.

신속동료구조훈련.

AD
원본보기 아이콘

이번 훈련은 현장에서 동료 사고 발생 시 신속하게 대응하기 위해 마련됐다.


신속동료구조팀(RIT)은 'Rapid Intervention Team'의 약자로 현장활동 중 발생한 동료 소방관 매몰·고립 사고 발생 시 신속하게 대응하기 위하여 소방청에서 2023년 시범운영 후 시행됐다.

올해 훈련은 개인 탈출기법 실습과 구조대상자 운반법, 로프 이용 수색 방법, 농연 속 수색기법 등을 집중적으로 실시했다.


창원소방본부는 2023년부터 신속동료구조팀을 구성해 훈련을 추진하여 왔으며, 올해부터는 TF팀을 구성하여 세부 교안 제작 및 교육훈련 방안을 마련하여 실질적이고 효과적인 훈련 추진에 집중했다.


이상기 소방본부장은 "복잡하고 급격하게 변하는 재난 상황에서 대원들의 안전 확보는 무엇보다 중요하다"면서 "대원들의 안전사고에 선제적으로 대응하기 위해 체계적인 추진에 앞장서겠다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'부자 3대 못 간다' 속설 깬 현대家…"해봤어?"로 시작, 승부사 거쳐 소통까지 60년 '부자 3대 못 간다' 속설 깬 현대家…"해봤어?"로 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

월 71만원에 설거지·청소 다 해주는 '로봇이모' 등장

"생활비 빌려 달라더니 연락 끊겨"…이천수, 수억원 사기 혐의 피소

'창고형 약국' 난립…"가격 혁신이냐, 전문성 훼손이냐"

"윤석열이 총 쏴서 죽이겠다" 증언에…한동훈 "참담하고 비통"

"성차별" vs "단순 호칭" 中 승무원 채용 공고 '이모' 논란

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기