경남대 디지털공연영상학과, 오는 7일 창작 뮤지컬 '여명' 공연

2018년 경남스토리공모전

대상작 '광복군 아리랑' 원작



경남대학교 디지털공연영상학과가 오는 7일부터 9일까지 3·15 아트홀에서 창작 뮤지컬 '여명'을 선보인다.

창원문화재단 3·15아트센터와 공동으로 선보이는 이번 작품은 2018년 경남스토리공모전 대상작 '광복군 아리랑'을 원작으로 한다.

뮤지컬 여명은 1920년대 일제강점기 기생학교를 배경으로, 예인과 독립운동가들이 각자의 길을 걸으면서도 '독립'이라는 하나의 목표를 향해 나아가는 이야기를 담고 있다. 예술과 투쟁, 사랑과 희생이 교차하는 가운데 각 인물의 선택이 어떤 운명을 불러올지가 주요 관람 포인트다.

공연은 유영재 교수가 연출을 맡았으며, 학과 재학생들이 배우와 프로덕션 전반에 참여하고, 경남 지역 시민 배우들도 함께 무대에 오른다.

공연 예매는 YES24와 창원문화재단 공식 홈페이지에서 가능하며 관련 문의는 경남대 디지털공연영상학과로 하면 된다.





