LS일렉트릭, 빅스포서 압도적 차세대 전력 기술 경쟁력 선보여

LS전선 공동 참가, HVDC 등 솔루션 공개

초전도·재생에너지·데이터센터 맞춤형 기술

LS일렉트릭은 오는 5~7일 광주 김대중컨벤션센터에서 열리는 '빅스포(빛가람 국제전력 기술엑스포·BIXPO) 2025'에 참가해 초고압직류송전(HVDC), 재생에너지, 데이터센터 솔루션 등 혁신 기술을 대거 선보인다고 4일 밝혔다.

LS일렉트릭은 LS전선과 함께 '에너지로 모든 것을 연결하다'를 주제로 총 108㎡(12부스) 규모의 전시관을 마련하고 HVDC 기술 국산화 역량, 재생에너지 100%(RE100) 에너지 플랫폼, AI 데이터센터 맞춤형 솔루션 등을 선보인다. 특히 정부의 서해안에너지고속도로 정책에 발맞춰 해상풍력 등 대규모 재생에너지 연계 장거리 송전과 미래 전력 계통 구축에 필요한 전력 인프라 솔루션을 집중적으로 전시할 예정이다.

국내 유일의 전류형 HVDC 사업자로 LS일렉트릭이 쌓아 온 기술력과 사업 수행 역량이 전시를 통해 잘 드러날지 주목된다. LS일렉트릭 HVDC 사업 누적 수주액은 약 1조원을 넘었다. '북당진~고덕' HVDC 변환설비 공급사업(2014~2024)을 성공적으로 완료했고 '동해안-수도권' HVDC 변환설비 공급사업(2012~2026)도 안정적으로 추진하고 있다. 최근 국내 최대 용량인 500㎿급 전압형 HVDC 변환용 변압기 개발을 완료했고 세계 최고 수준의 GE버노바의 변환밸브 분야 선진 기술을 내재화하고 전압형 변환설비를 국산화해 안정적인 사업 수행 역량도 강화할 계획이다.

또 RE100 산업단지를 위한 에너지통합관리솔루션(FEMS)과 사업 레퍼런스도 소개한다. LS일렉트릭은 지난 9월 볼보그룹코리아 창원공장 내 태양광 발전설비와 연계한 FEMS 구축도 완료했다. 현장에선 육상·해상 케이블을 포함한 HVDC 솔루션과 글로벌 해저케이블 역량도 선보이고 LS일렉트릭과 함께 전력 공급부터 제어까지 이어지는 LS그룹의 에너지 밸류체인 시너지도 제시한다. LS일렉트릭과 LS전선, 양사는 AI 데이터센터를 위한 초전도 전력 시스템으로 '하이퍼그리드 NX'도 내놓는다. 하이퍼그리드 NX는 LS전선의 초전도 케이블과 LS일렉트릭의 초전도 전류제한기를 결합한 데이터센터 전력공급 시스템이다.

LS일렉트릭은 국내 데이터센터 전력 인프라 공급의 70%를 맡아 독보적인 시장 1위 자리를 지키고 있다. 최근 다수의 빅테크로부터 글로벌 기준의 제품 및 기술력을 인정받아 미국, 아세안 지역 하이퍼스케일 데이터센터용 배전 솔루션 공급 계약을 체결했다. 특히 올해 미국 지역 데이터센터 사업 수주액은 8000억 원을 넘었다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



