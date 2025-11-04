합천군, 제14회 경상남도 가족봉사단 활동가대회 참가

김은서·김연서 가족 우수가족으로

선정돼 경상남도지사상 수상



경남 합천군 가족센터 가족 사랑봉사단은 창녕군 남지 유채밭 단지 일대에서 열린「제14회 경상남도 가족봉사단 활동가대회」에 참가하여 도내 가족봉사단들과 교류하며 뜻깊은 시간을 가졌다고 4일 밝혔다.

이번 대회는 경상남도 가족센터가 주관하고 도내 각 시·군 가족센터가 함께한 가운데, 약 400여명의 가족봉사단이 참가해 가족 간 화합과 봉사단의 소통을 위한 활동을 진행했다.

행사에 참여한 합천군 가족센터 가족 사랑봉사단은 가족 슬로우 마라톤 대회, 가족 미션수행, 어울림 레크리에이션 등 다양한 프로그램에 참여하며 도내 봉사단과 활발히 교류하는 시간을 가졌다.

특히 합천군 '김은서·김연서 가족'은 꾸준한 봉사활동과 모범적인 가족 봉사 문화 확산에 기여한 공로를 인정받아 가족봉사단 활동 우수가족으로 '경상남 도지사상'을 수상하는 영예를 안았다.

김윤철 군수는 "가족 사랑봉사단의 활동 우수가족 수상에 깊이 감사드리며, 이는 우리 군 봉사단의 모범이 됐다"며 "앞으로도 가족 사랑봉사단이 더욱 활발히 활동하여 건강한 가족관계 형성 및 지역사회 자원봉사 저변 확대에 기여해주기를 기대하고 격려한다"고 밝혔다.

한편 합천군 가족센터 네이버 밴드 및 인스타그램에 가입하면 프로그램 및 각종 정보를 더 공유할 수 있다.





