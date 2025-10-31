드림어스컴퍼니 최대주주 '비마이프렌즈'로 변경 …550억에 인수

경영권 확보해 양사 사업 시너지

SK스퀘어는 2대주주…협업 계속

음악 플랫폼 '플로' 운영사 드림어스컴퍼니는 글로벌 팬덤 기업 비마이프렌즈로 최대주주가 변경됐다고 31일 밝혔다.

드림어스컴퍼니가 보유한 음악 인프라에 비마이프렌즈가 보유한 팬덤 플랫폼 기술력이 더해져 양사 사업 시너지가 극대화될 것으로 기대된다. 기존 최대주주였던 SK스퀘어는 2대주주로서 전략적 협업을 지속할 예정이다.

비마이프렌즈는 SK스퀘어를 비롯해 신한벤처투자, SM엔터테인먼트가 보유한 드림어스컴퍼니 지분을 총 550억원에 인수해 경영권을 확보한다.

거래 뒤 드림어스컴퍼니의 지분 구조는 비마이프렌즈 31.3%, SK스퀘어 22.2%, 신한벤처투자 9.9%, SM엔터테인먼트 7.1% 등으로 재편된다. 기존 지분 구조는 SK스퀘어 39.5%, 신한벤처투자 18.5%, SM엔터테인먼트 12.5% 등이었다.

앞서 SK스퀘어는 드림어스컴퍼니의 경영권 매각 관련 경쟁 입찰을 거쳐 비마이프렌즈를 최종 매수후보자로 선정한 바 있다.

비마이프렌즈는 팬덤 플랫폼 '비스테이지'를 운영하고 있다. 비스테이지는 아티스트나 크리에이터가 팬덤 커뮤니티를 직접 운영하고 팬들과 소통하면서 수익을 낼 수 있게 해주는 서비스형 소프트웨어다.

이번 인수로 비마이프렌즈의 비스테이지에 플로가 더해져 양사의 사업 시너지가 극대화될 것으로 예상된다. 플로에 비스테이지의 메시지 기능, 라이브 방송 서비스 등을 이식해 플로를 팬덤 사업의 핵심 축으로 운영할 예정이다.

드림어스컴퍼니는 현금성자산을 대폭 늘리고 비핵심자산을 적극 유동화 함으로써 핵심사업에 집중하기 위한 체질개선을 진행해왔다. 이에 기존 보유 현금성자산에 더해, 최근 비욘드뮤직 지분을 유동화함으로써 220억원의 현금을 추가로 확보했다. 이를 기반으로 비마이프렌즈와의 사업 시너지를 더욱 끌어올릴 수 있을 것으로 기대된다.

SK스퀘어는 "앞으로도 드림어스컴퍼니의 2대주주로서 드림어스컴퍼니의 성장을 적극 지원할 계획"이라고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



