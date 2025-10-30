KB증권, 3분기 순이익 1601억원…전년比 7.5%↓

KB증권은 올해 3분기 연결 기준 순이익이 1601억원으로 잠정 집계됐다고 30일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 7.56% 감소한 수치다. 3분기까지 누적 순이익은 5024억원으로 9.08% 줄었다. 같은 기간 매출액은 8조9513억원으로 10.86% 증가했고 영업이익은 6679억 1900만원으로 9.17% 줄었다.

KB증권 측은 "자산관리(WM), 기업금융(IB), 세일즈 등 전 사업부 실적 호조에 따른 충당금 적립전 영업이익 성장에도 불구하고 자산건전성 제고를 위한 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 자산의 선제적 충당금 반영 등으로 전년 동기 대비 순이익이 소폭 감소했다"고 설명했다. 이어 "대규모 비경상 손실이 발생했던 지난해 4분기 대비 올해 4분기는 비경상 손실의 최소화가 예상돼 연간 실적은 전년 대비 확대될 것"이라고 덧붙였다.

고객 가치 중심의 WM 상품 공급 및 브로커리지(BK) 수요 대응을 통해 고객 총자산 200조원을 넘어서는 등 고객자산 성장을 기반으로 WM 사업의 성장이 지속됐다.

기업금융(IB) 부문은 대내외 불확실성 리스크 증가로 시장 변동성이 지속되고 있음에도 기업금융 중심의 안정적인 실적을 기반으로 시장을 선도했다. 채권자본시장(DCM)은 경쟁력 우위를 기반으로 3분기 누적 최대 금액 및 최다 주관을 기록했다. 주식자본시장(ECM)은 초대형 기업공개(IPO)인 LG CNS의 성공적 상장을 기반으로 3분기 총 11건 상장을 완료했고 9건의 유상증자를 기반으로 IPO 1위 수성 및 ECM 전체 주관 상위권(3위)을 유지했다.

국내외 우량 인수금융 리파이낸싱 9건을 기반으로 인수금융 부문 시장 선도 지위를 유지하고 있으며 미래 성장 동력인 인수합병(M&A) 부문에서는 해외 크로스보더 딜 등 영역 확대 통해 국내 증권사 중 최상위 지위를 수성했다. 아울러 기업 지배구조·자문 영업력 확대가 지속됐다.

세일즈 부문은 기관영업 시장 지배력 공고화 및 프라임브로커리지서비스(PBS) 성장 모멘텀이 지속됐다. 액티브·패시브 위탁영업과 매매 경쟁력 강화로 국내 기관주식 위탁?차익 시장점유율 압도적 1위를 달성했다.

트레이딩 부문은 주식시장 변동성에 대한 효율적 포트폴리오 관리로 운용 수익이 확대됐고 지속적인 수익 모델 개발로 손익 기반이 다변화됐다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>