울진금강송 산지농업, 세계가 인정했다!… FAO 세계농업유산 인증서 수여

경북 울진군은 오는 31일 이탈리아 로마 FAO(세계식량농업기구) 본부에서 개최되는 '2025 세계중요농업유산 인증서 수여식(GIAHS Certificate Award Ceremony)'에 참석해 '울진금강송 산지농업시스템'의 세계중요농업유산 인증서를 수여 받는다.

이번 행사는 FAO가 주최·주관하는 국제행사로 전 세계 농업유산의 지속가능한 보전과 가치확산을 목적으로 열린다.

울진 금강송 산지농업시스템, 세계중요농업유산 등재(소광리).

울진군은 지난 7월 지정된 울진금강송 산지농업유산을 대표해 인증서를 받는 영예를 안는다.

이번 수여식 대상은 울진군을 비롯해 하동군·광양시(재첩잡이 손틀어업), 제주도(제주해녀), 남해군(죽방렴)이다.

울진군은 행사 기간 동안 FAO 본부 Atrium와 8층 Terrace에서 GIAHS 관련 자료 전시·홍보관을 운영하고, 금강송주, 와송즙, 솔방울빵, 금강솔 패브릭 퍼퓸, 리플릿 등을 활용해 지역을 홍보할 계획이다.

또 GIAHS 수여식뿐만 아니라 유럽 현지 친환경 농업 선진 사례 학습 등 세계농업유산 벤치마킹도 병행한다.

군은 이번 세계중요농업유산 수여식을 통해 지역 농업유산의 국제적 가치를 알리고 농촌관광 활성화와 지역농산물 브랜드가치 향상으로 지역소득증대를 도모할 계획이다.

손병복 군수는 "이번 세계중요농업유산 인증은 울진의 산지농업과 금강송의 가치가 세계적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 울진의 전통농업과 자연자원을 보전하고, 이를 기반으로 한 지속가능한 지역 발전을 이뤄가겠다"라고 말했다.

울진 금강송 산지농업시스템, 세계중요농업유산 등재(소나무숲).





