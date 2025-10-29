본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

광양경자청, 세계한인경제인대회서 투자유치 활동

호남취재본부 허선식기자

입력2025.10.29 16:15

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이차전지소재·신에너지·국제물류 분야 상담

광양만권경제자유구역청(청장 구충곤, 이하 광양경자청)은 지난 28일부터 이틀간 인천 송도컨벤시아에서 열린 '제29차 세계한인경제인대회(2025 KOREA BUSINESS EXPO INCHEON)'에 참가해 글로벌 한인경제인을 대상으로 투자유치 활동을 전개했다고 29일 밝혔다.


이번 대회에는 해외 바이어와 세계한인무역협회(World-OKTA) 회원 등 6,000여명이 참석했으며, 광역·기초자치단체와 유관기관, 국내 수출기업 500여개사가 홍보부스를 운영했다.

광양만권경제자유구역청은 29일 인천 송도 컨벤시아에서 열린 제29차 세계한인경제인대회에 참가해 홍보부스를 열고 투자유치 활동을 펼쳤다. 광양경자청 제공

광양만권경제자유구역청은 29일 인천 송도 컨벤시아에서 열린 제29차 세계한인경제인대회에 참가해 홍보부스를 열고 투자유치 활동을 펼쳤다. 광양경자청 제공

AD
원본보기 아이콘

광양경자청은 참가자들에게 광양만권의 외국인투자 우수 사례를 소개하고, 이차전지 소재·신에너지·국제물류 분야의 산업 경쟁력과 입주 인센티브를 집중 홍보했다. 또 세계 각국에서 활동 중인 OKTA 회원사들을 대상으로 1대 1 투자상담을 진행하며 실질적 협력 방안을 논의했다.

특히, 29일에는 중국, 일본, 인도네시아 등지에서 사업을 운영 중인 한인경제인 10여명을 초청해 'GFEZ-세계한인경제무역협회 투자유치 간담회'를 개최했다.


이날 간담회에서는 광양만권 외국인투자기업 현황과 세풍산단, 대송산단 등 주요 산업단지의 개발 여건을 공유하고, 해외 한인기업의 투자 참여 확대를 위한 협력 방안을 심도 있게 논의했다.


구충곤 광양경자청장은 "광양만권은 금속소재, 이차전지, 국제물류 등 외국인투자가 활발한 동북아의 핵심 투자거점이다"며 "전 세계 한인경제인 네트워크와의 협력을 통해 해외기업의 투자 진출을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.




호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사용한 금값만 '1억3000만원'…트럼프가 받은 황금 무궁화대훈장은? 사용한 금값만 '1억3000만원'…트럼프가 받은 황금... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"잼버리 실패 떠올라"…외신, 경주 APEC 준비 미흡 지적

코스피 신기록 쓰는데…거래대금 뚝뚝, 코인 어찌할꼬

"한국 가면 꼭 사라"…5만원짜리 안경 팔아 매출 30배 올린 '제2의 젠몬'

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

김건희특검, '종묘차담회' 前문체비서관 내달 소환…金 동선 짜는 등 직권남용 혐의

새로운 이슈 보기