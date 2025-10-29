본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

구미시, 내년도 국비 확보 총력전 기획재정부 방문

영남취재본부 김이환기자

입력2025.10.29 13:47

시계아이콘00분 40초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

핵심 현안사업의 필요성을 적극 건의
지역 성장축 완성·산업 경쟁력 강화 위한 국비 지원 요청

경북 구미시는 지난 27일 정성현 부시장을 비롯한 간부 공무원 10여 명이 정부세종청사 기획재정부를 방문해 내년도 국비 확보와 구미시 핵심 현안 사업의 필요성을 적극적으로 건의했다.


이날 구미시 방문단은 기획재정부 예산실의 정향우 사회예산심의관과 박창환 경제예산심의관 등 관계자를 차례로 만나 구미의 성장축 완성과 지역 산업 경쟁력 강화를 위한 주요 사업의 필요성과 기대 효과를 설명했다.

또한 각 예산실 과장들과의 개별 협의도 이어가며, 정부 예산에 반영될 수 있도록 지역 파급효과 중심의 설득 활동을 전개했다.

시계방향 박환조 기후환경예산과장(왼쪽 첫번째 하연서츠 남성),김정애 산업중소벤처예산과장(왼쪽),박창환 경제예산심의관(왼쪽),정향우 사회예산심의관(오른쪽 첫번째 하얀셔츠 남성)/구미시청제공 김이환 기자

시계방향 박환조 기후환경예산과장(왼쪽 첫번째 하연서츠 남성),김정애 산업중소벤처예산과장(왼쪽),박창환 경제예산심의관(왼쪽),정향우 사회예산심의관(오른쪽 첫번째 하얀셔츠 남성)/구미시청제공 김이환 기자

AD
원본보기 아이콘

주요 건의 사업은 ▲대한민국역사박물관(구미산업화역사관) 건립 ▲'구미~신공항'철도 건설(제5차 국가철도망) ▲'동구미역' 신설 ▲구미 제3 국가산업단지 노후 산단 재생 사업[1~3단지 연결 교량] ▲4단지 처리구역 외 2개소 노후 하수관로 정비 ▲푸드테크 연구지원센터 구축 ▲구미시 제조 창업 인큐베이팅 구축 ▲지역 주력 중소기업형 데이터 스페이스 구축 등이다.


시는 이들 사업이 지역의 미래 성장동력 창출과 산업 경쟁력 강화에 핵심적이라며, 재정적·행정적 지원을 요청했다.


정성현 구미시 부시장은 "정부 예산안의 국회 심의가 진행되기 전, 구미의 주요 사업들이 반드시 반영될 수 있도록 관심과 지원을 부탁드린다"며 "기재부와의 긴밀한 협의를 이어가며 최종 반영까지 적극적으로 대응하겠다"고 했다.

구미시는 앞으로도 새 정부의 정책 방향에 맞춘 지역 필수사업을 선제적으로 발굴하고, 국비 확보를 위한 전략적 대응과 현장 중심의 행정을 이어갈 계획이다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

에어포스원 문 열리자 트럼프 주먹 불끈 쥐며 "땡큐"…'진공 상태' 경주 초긴장 경호 모드[경주APEC] 에어포스원 문 열리자 트럼프 주먹 불끈 쥐며 "땡... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

"하루 만보 힘들게 걸었는데"…'이렇게' 걸어야 사망 위험 '뚝'

시급 100만원 역대급 '꽃집 알바'…사장님 정체는

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

'일장기 패싱' 트럼프 황당 행동에 당황한 다카이치

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

8월 혼인건수 '1만9449건'…8년 만에 최대 규모

새로운 이슈 보기