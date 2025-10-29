스타벅스, '쓱데이' 동참…커피 3000잔 쏜다

30일 이마트·스타필드 입점 매장 100곳에 아메리카노 증정

스타필드 수원에 팝업 스토어 개점, 고객 참여 이벤트 진행



스타벅스 코리아는 30일부터 다음 달 9일까지 열리는 신세계그룹의 '2025 대한민국 쓱데이'에 동참한다고 29일 밝혔다.

스타벅스는 쓱데이 행사가 시작하는 30일 하루 동안 이마트, 스타필드, 신세계백화점, 신세계사이먼 아웃렛 등에 입점해 있는 스타벅스 매장 100여 곳에서 매장별 선착순 30명씩 총 3000잔의 아메리카노를 증정한다. 또한 스타필드 수원 1층에 위치한 그랜드 아트리움에서 스타벅스의 인기 마스코트인 베어리스타를 활용한 팝업 스토어도 운영한다.

해당 팝업 스토어에서는 다양한 베어리스타 캐릭터 상품을 비롯해 이월 품목들을 최대 50% 할인된 가격에 판매한다. 모든 구매 고객에게는 플레이트, 테이블 보자기 등으로 구성된 '홀리데이 파티팩'을 선착순으로 제공한다.

고객 참여형 이벤트도 진행된다. 현장에서 소셜미디어서비스(SNS) 인증을 하면 참여할 수 있는 '그린 럭키드로우' 이벤트를 포함해 팝업 스토어 구매 영수증을 제시하면 참가할 수 있는 '퍼플 럭키드로우' 등 경품을 받을 수 있는 다양한 행사가 진행된다.

전국 스타벅스 매장에서는 언제 어디서든 간편하게 즐길 수 있는 비아(VIA) 7종을 비롯해 제주 녹차, 캐모마일, 히비스커스 등 티 패키지 상품인 티바나 6종을 대상으로 2개 구매 시 1개를 증정하는 이벤트를 진행한다. 다음달 6일부터는 제조 음료를 포함해 2만 원 이상 구매한 고객에게 재사용 가능한 스타벅스백을 매장별로 소진 시까지 증정한다.





