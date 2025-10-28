양산시, SK인더·이앤코와 480억원 투자 유치 협약 체결

28일 '2025 경남도 투자유치설명회'

경남 양산시는 28일 서울에서 열린 '2025년 경남도 투자유치설명회'에서 SK인더스트리와 이앤코와의 총 480억원 규모의 투자협약(MOU)을 체결했다.

현재 두 기업은 각각 양산과 부산에 본사를 두고 있으며, 덕계경동스마트밸리 일반산업단지와 가산일반산업단지로 공장을 확장 이전하고, 총 35명의 지역 내 신규 일자리를 창출할 계획이다.

SK인더스트리는 자동차용 사출성형과 패드류 제작 등 핵심 부품을 생산하는 자동차 부품 제조기업으로 단기간에 빠른 성장을 이루며 생산 능력과 품질 경쟁력을 강화하고 있다. 2029년까지 덕계경동스마트밸리 일반산업단지 내 신설 공장을 설립하여 400억원 규모의 투자와 21명의 신규 고용을 통해 생산 역량 확대와 품질 향상으로 기업 경쟁력을 한층 높일 예정이다.

이앤코는 해양 플랜트 부품 설계를 포함한 첨단 설비를 개발하며, LNG와 수소 등 친환경 에너지 수송 설비 생산에 주력하는 기업이다. 2026년까지 가산일반산업단지 내 80억원 규모의 투자와 14명의 고용 확대를 통해 친환경 에너지 산업 경쟁력을 높이고 기술 혁신을 선도할 계획이다.

양산시는 두 기업이 안정적이고 신속하게 투자 진행을 할 수 있도록 인·허가, 공장 설비구축, 기반시설 조성 등 전 과정에서 맞춤형 행정지원을 제공하고, 투자 규모에 따른 재정적 지원도 검토할 예정이다.

시는 기업이 투자유형별 요건을 갖출 시, 신·증설 투자는 설비투자금액의 8% 이내 최대 150억원을, 도외기업 관내 이전 시 설비 투자금액의 5% 이내 최대 10억원을, 의료기업 특별지원의 경우 투자금액 10% 이내 최대 6억원 이내, 부지매입비 무이자 융자지원 시 부지매입비의 30% 이내 지원 등 다양한 투자유치 인센티브를 통해 기업의 안정적인 투자를 적극 지원하고 있다.

이번 투자협약은 신규조성 산업단지의 분양 활성화는 물론, 지역 산업의 경쟁력 강화와 지역경제에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

나동연 시장은 "양산시의 가능성 믿고 투자를 결정해 준 두 기업에 깊이 감사드린다"며 "기업이 안심하고 성장할 수 있는 투자 환경을 조성하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





