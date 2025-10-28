동아대학교-부산 사하구청, SW 인재 양성·지역 현안 해결 위한 업무협약 체결

동아대학교(총장 이해우)는 소프트웨어혁신센터(센터장 이석환 교수)와 부산 사하구청이 소프트웨어(SW) 전문인재·융합인재 양성과 연구기술 개발 협력을 위해 업무협약을 체결했다고 28일 전했다.

동아대학교가 부산 사하구청과 SW 인재 양성·지역 현안 해결을 위한 업무협약을 체결하고 있다. AD 원본보기 아이콘

지난 27일 동아대 대학본부 대회의실에서 열린 협약식에는 이해우 총장과 이갑준 부산 사하구청장, 이석환 소프트웨어대학장, 전동산 소프트웨어대학 부학장, 이해경 사하구청 기획실장, 이수영 업무혁신계장 등이 참석했다.

두 기관은 이번 협약을 통해 △SW 교육 역량 강화·확산을 위한 인재 양성 협력 △지역 현안 해결을 위한 공동 기술개발 △정보와 자원 공유 △개발된 프로토타입 실증과 활용 △지식재산권·성과물 관리 등 다양한 분야에서 긴밀히 협력키로 했다.

이 협약으로 동아대와 사하구청은 학부생 현장 미러형 프로젝트와 공동 연구개발 프로젝트를 함께 수행하게 되며, 학생들이 참여하는 SW 개발 프로젝트가 실제 지역사회의 문제 해결로 이어질 것으로 기대된다.

특히 동아대 학생들이 개발한 소프트웨어와 시스템은 사하구청의 행정 서비스와 지역 현안 해결에 직접 활용돼 지역사회에 실질적 기여를 할 수 있는 기반이 마련됐다.

이해우 총장은 "이번 협약은 대학과 지자체가 지역사회 현안을 함께 고민하고, 청년이 머물며 성장할 수 있는 지속가능한 지역 혁신 기반을 마련하기 위한 중요한 출발점"이라며 "청년 일자리 창출, 디지털 전환 대응, 사회문제 해결 프로젝트 등 실질적 성과를 만들어갈 것으로 기대한다"고 말했다.

이갑준 사하구청장은 "구민의 자랑인 남부권 최고의 명문사학 동아대와 함께 협력하게 돼 매우 뜻깊다"며 "소프트웨어가 미래 발전의 핵심 동력이 될 것인 만큼 인재 양성과 기술개발을 통해 지역 기업과 행정이 함께 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

동아대학교는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 지원하는 'SW중심대학 사업'을 수행하며 지역 사회와 연계한 소프트웨어 교육과 연구 역량 강화를 추진하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>