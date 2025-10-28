본문 바로가기
양산시, '국화축제와 함께하는 양산사랑 건강걷기'… 시민 1000여명 참여 성황

영남취재본부 김철우기자

입력2025.10.28 10:15

양산시보건소가 지난 25일 주최한 '2025년 양산국화축제와 함께하는 양산사랑 건강걷기' 행사가 황산공원에서 성황리에 개최됐다.

양산사랑 건강걷기.

양산사랑 건강걷기.

이번 행사는 양산국화축제와 연계해 시민 참여를 유도하고 걷기 문화를 확산시켜 양산시민의 건강 증진에 기여하기 위해 마련했으며, 나동연 양산시장과 시의원, 1000여명의 시민이 참석했다.


걷기 행사 코스는 황산공원 중부광장 야외공연장에서 출발해 서부주차장 앞 쉼터를 지나 황산공원 중부광장 일원으로 돌아오는 약 3㎞ 구간으로 진행됐으며 참가자 전원에게 완주기념품을 증정했다.

이번 행사를 통해 양산국화축제 현장에서 많은 시민이 황산공원의 아름다운 자연을 즐기며 걷기 행사에 참여했다. 이를 통해 신체활동에 대한 동기 부여와 걷기 문화를 확산시키는 계기가 됐으며, 건강한 생활 습관 형성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

양산시, '국화축제와 함께하는 양산사랑 건강걷기'… 시민 1000여명 참여 성황 원본보기 아이콘

양산시 관계자는 "다소 이른 시간임에도 행사에 함께해 주신 시민 여러분께 감사드린다"며 "많은 시민이 가을의 정취를 느끼며 건강의 소중함을 나누는 뜻깊은 시간이 됐기를 바란다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
