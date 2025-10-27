본문 바로가기
김민석 총리, 미주개발은행 총재 접견…"AI·에너지 협력 확대 희망"

박준이기자

입력2025.10.27 18:40

언론사 홈 구독
"韓 IDB 가입한 지 20년"

김민석 국무총리는 27일 '한-중남미 비즈니스 서밋' 참석차 방한 중인 일랑 고우드파잉 미주개발은행(IDB) 총재를 접견하고 협력 방안에 대해 의견을 교환했다고 총리실이 밝혔다.


김 총리는 접견에서 "올해가 한국이 IDB에 가입한 지 20년이 되는 의미 있는 해"라며 "한국은 협조융자, 신탁기금, 경제발전공유사업(KSP) 공동컨설팅 등 분야에서 IDB와 긴밀히 협력하며 중남미의 포용적 발전에 기여해 왔다"고 평가했다.

김민석 국무총리가 27일 서울 종로구 정부서울청사에서 일랑 고우드파잉 미주개발은행(IDB) 총재를 접견하고 있다. 연합뉴스.

김민석 국무총리가 27일 서울 종로구 정부서울청사에서 일랑 고우드파잉 미주개발은행(IDB) 총재를 접견하고 있다. 연합뉴스.

그는 "이번 총재 방한을 계기로 (한-IDB가) 설립을 추진하기로 한 AI(인공지능) 협력 허브가 전통적 협력 분야를 넘어 AI, 디지털, 에너지 분야로의 협력 확대의 실질적 기반이 되기를 희망한다"고 강조했다.


이에 고우드파잉 총재는 "한-IDB 양측이 국제 사회의 지속 발전을 위한 협력을 강화해 나갈 수 있기를 기대한다"고 화답했다.




박준이 기자 giver@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

