네이버·카카오, 행안부와 손잡고 'AI 국민비서' 만든다(종합)

행안부와 공공서비스 혁신 업무협약

대화만으로 주민등록등본 등 증명서 발급

자체 모델 하이퍼클로바X·카나나 활용

올해 중 시범 서비스 예정

네이버·카카오 등 양대 플랫폼 기업들이 인공지능(AI) 기반 에이전트를 통해 플랫폼에서 공공 서비스를 제공한다.

행정안전부와 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 251,000 전일대비 4,000 등락률 +1.62% 거래량 1,317,125 전일가 247,000 2025.10.27 15:30 기준 관련기사 '사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이반도체 ‘빅 사이클’에 올라타 볼까? 투자자들 스탁론 카드 ‘만지작’국내 증시 기대감 연말까지 유효? 투자금 부족으로 관망 중이었다면 전 종목 시세 보기 close ), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 60,900 전일대비 1,700 등락률 +2.87% 거래량 2,592,815 전일가 59,200 2025.10.27 15:30 기준 관련기사 카톡에 'AI 국민비서' 생긴다…행안부와 공공서비스 혁신 업무협약반도체 슈퍼사이클 기대감, 장비·소재주 동반 상승세 강화로봇 산업, 정부 투자·규제 완화 기대감에 상승축으로 부상 전 종목 시세 보기 close 는 정부서울청사에서 AI 에이전트 기반의 공공 서비스 혁신 업무 협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

27일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 인공지능(AI) 에이전트 기반 공공서비스 혁신 업무협약식에서 윤호중 행정안전부 장관(가운데)과 최수연 네이버 대표(오른쪽), 정신아 카카오 대표(왼쪽)가 기념촬영을 하고 있다.

이번 협약에 따라 네이버·카카오는 각자의 플랫폼을 통해 공공 서비스를 쉽게 이용할 수 있도록 돕는 AI 에이전트 기능을 구현하기 위해 행정안전부와 협력하기로 했다.

구체적으로 네이버와 카카오는 네이버 앱·웹과 카카오톡에서 AI 에이전트를 통해 공공 서비스를 제공하는 'AI 국민비서(가칭)' 시범 서비스를 연내 구현할 예정이다. AI 국민비서는 민간 기업의 AI 에이전트에 공공 서비스를 연계, 일상적 대화만으로 공공 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 서비스다.

네이버의 AI 국민비서 시범 서비스는 네이버 웹과 앱을 통해 제공될 예정이다. 네이버는 향후 개인화 추천 기능을 적용해 네이버 서비스와의 연계성을 높이는 등 이용 편의성을 높인다는 방침이다. 카카오도 카카오톡 내에 AI 국민비서 시범 서비스를 선보여 카카오톡 대화만으로 공공서비스를 이용할 수 있도록 할 예정이다. 시범 서비스 단계에는 전자증명서 발급과 제출, 유휴 공공자원 예약(공유누리) 등의 기능이 제공된다.

네이버는 이번 사업을 위해 독자 AI 파운데이션 모델인 '하이퍼클로바X'를 기반으로 AI 에이전트를 구축한 뒤 공공 서비스와 연계한 시범 서비스를 선보일 예정이다. 카카오 역시 자체 개발한 AI 모델 '카나나'를 적용해 사용자의 문맥과 의도를 이해하고 서비스 실행까지 지원할 예정이다.

윤호중 행안부 장관은 "국민이 일상에서 체감할 수 있는 AI 민주 정부를 실현하기 위해서는 민간의 혁신적인 기술과 협력이 필수적"이라면서 "이번 협약을 계기로 정부와 민간이 함께 힘을 합쳐 국민 누구나 말 한마디로 쉽고 편리하게 공공 서비스를 이용할 수 있는 서비스 환경을 만들겠다"고 말했다.

최수연 네이버 대표는 "네이버는 디지털서비스 개방 선도기업으로서 SRT 승차권 예매와 국세청 미환급금 조회 등 10개가 넘는 공공서비스를 제공하고 있다"면서 "그간의 협력 경험을 바탕으로 이번 협약이 미래 행정서비스 혁신의 중요한 출발점이 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

유용하 카카오 AI에이전트 플랫폼 성과리더는 "행정안전부와의 이번 협약은 국민의 일상 속 공공서비스 접근 방식을 근본적으로 혁신하는 계기가 될 것"이라며 "공공기관과 함께 AI 에이전트를 연결하는 생태계를 함께 구축해 갈 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

카카오는 행정안전부와 국민의 공공서비스 이용 편의성을 높이기 위해 'AI 에이전트 기반 공공서비스 혁신을 위한 업무 협약'을 체결했다고 27일 밝혔다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



