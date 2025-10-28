서울 신라호텔, 4년 연속 '세계 1000대 레스토랑' 등재

레스토랑 4곳 모두 '라 리스트 2026'에 선정

'라 리스트 2025 1000대 호텔' 국내 1위 선정

서울 신라호텔은 관내 파인 다이닝 레스토랑 4곳(라연, 콘티넨탈, 아리아께, 팔선)이 모두 세계 미식계를 대표하는 권위 있는 레스토랑 가이드 '라 리스트 2026(LA LIST 2026)'에 이름을 올렸다고 28일 밝혔다. 레스토랑 4곳이 모두 수상한 것은 올해로 네 번째다.

'라 리스트'는 프랑스 종신 대사이자 전 프랑스관광청 회장인 '필립 포르(Philippe FAURE)'가 설립한 미식 가이드다. 매년 전 세계 200여개국의 레스토랑과 호텔을 평가해 '글로벌 1000대 레스토랑 & 호텔'을 발표하고 있다. 2015년 파리에서 시작된 이후 객관적 데이터 기반의 평가 시스템으로 '세계 미식계의 오스카'라고 불리며 전 세계 셰프와 미식가들의 신뢰를 얻고 있다.

지난 27일 열린 '라 리스트 2026 한국 시상식'에는 서울신라호텔 '라연', '콘티넨탈', '아리아께', '팔선'을 포함해 '라 리스트 2026 1000대 레스토랑'에 선정된 한국 레스토랑 37곳의 셰프들이 참석했다. 한국 1위 레스토랑을 포함해 전 세계 레스토랑 순위는 오는 11월 프랑스 파리에서 개최되는 '라 리스트' 본 행사에서 공개될 예정이다.

서울신라호텔의 파인 다이닝 레스토랑은 2017년부터 '라 리스트'에 등재되며 글로벌 미식 경쟁력을 입증해오고 있다. 한식당 '라연'은 2017년 국내 최초이자 최고 성적으로 '라 리스트'에 등재된 이후, 2019년부터는 200대 레스토랑을 유지 중이다. 프렌치 레스토랑 '콘티넨탈'과 일식당 '아리아께'는 2019년부터 1000대 레스토랑에 이름을 올렸으며, 중식당 '팔선'은 2023년부터 1000대 레스토랑에 등재됐다.

아울러 서울 신라호텔은 '라 리스트 2025 글로벌 1000대 호텔'에도 이름을 올렸다. 고객 맞춤형 서비스와 우수한 레스토랑으로 국내 1위 호텔로도 선정됐다. 지난 25일 열린 호텔 부문 시상식에는 라 리스트 창립자인 '필립 포르'와 호텔신라 호텔&레저부문 부문장 이정호 부사장 등이 참석했다.

한편 서울신라호텔은 '라 리스트 2026' 선정을 맞아 이벤트도 마련했다. 오는 29일부터 31일까지 3일간 파인 다이닝 레스토랑 4곳을 찾는 고객들에게 웰컴 카나페와 함께 샴페인을 제공한다.





