본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

부산교육청, 2028년까지 특수학급 84개 늘린다

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.27 10:08

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

“모든 아이가 가까운 학교서 함께 배워야”

부산시교육청(교육감 김석준)이 늘어나는 특수교육 수요에 대응하기 위해 오는 2028년까지 84학급 규모의 특수학급을 단계적으로 신·증설한다. 학생 수 감소세 속에서도 특수교육 대상 학생이 꾸준히 증가하는 현실을 반영해 교육 여건의 형평성을 높이겠다는 것이다.


27일 부산시교육청에 따르면 부산의 특수교육대상학생은 2020년 6221명에서 2025년 7646명으로 23%가량 늘었다. 시교육청은 이러한 추세에 맞춰 2026~2028년까지 유치원 10학급, 초등학교 25학급, 중학교 31학급, 고등학교 18학급 등 총 84학급을 새로 설치할 계획이다. 이에 따라 부산 내 특수학급 수는 현재 701학급에서 785학급으로 확대될 전망이다.

특수학급 배치가 부족한 고등학교의 경우 지역 내 미설치 사립학교를 중심으로 설치를 적극 추진해 학생이 거주지 인근에서 교육받을 수 있도록 한다. 이를 통해 학교 간 과밀 문제를 완화하고, 통합교육 실현 기반을 강화한다는 방침이다.


신·증설 계획에는 ▲5년 주기의 중장기 진학수요 전수조사 체계 도입 ▲진학수요 기반 특수학급 사전 예고제 ▲특수학급 설치 거부의 '정당한 사유' 기준 마련 ▲시설비 및 편의시설 정비 지원 확대 ▲공·사립 3학급 이상 학교에 교사 1명 추가 배치 검토 등이 포함됐다.


또 시교육청은 신설교에는 3년, 증설교에는 1년간 '통합교육 여건 조성비'를 지원한다. 해당 예산은 교사·학부모 연수, 통합교육 캠프, 외부 강사 프로그램 운영 등에 활용된다. 지원금도 기존 3500만원 이내에서 4000만원 수준으로 상향해, 교구·교재 구입과 IoT 스마트교실 구축 등 학교 여건에 맞춘 지원이 이뤄질 예정이다.

김석준 교육감은 "특수학급 증설은 단순히 시설 확충을 넘어, 학생 한 명 한 명의 학습권을 보장하기 위한 것"이라며 "모든 특수교육대상학생이 거주지 인근에서 함께 배우고 성장할 수 있도록 다양한 형태의 특수학교 설립도 지속적으로 검토하겠다"고 말했다.

부산시교육청.

부산시교육청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 이 종목 "삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

佛 루브르 박물관 절도 용의자 2명 체포

방탄소년단 RM, K팝 가수 최초 APEC CEO 서밋 기조연설

다카이치 총리 출근길에 든 가방 주문 폭주…어느 브랜드?

"中 아웃도어 스포츠 인구 4억…빙설산업 연 200조원 육박"

과자봉지를 총기로 오인한 AI탐지기, 학교에 경찰 출동

최장 5일 황금연휴 생기나… 노동절 '공휴일' 추진에 기대감

"삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 이 종목

새로운 이슈 보기