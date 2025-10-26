창원서, '다름을 잊고 다음을 잇다' 맘프 축제 개막

화합과 공존의 가치를 이어온 20년



경남 창원특례시는 용지문화공원 메인무대에서 '제20회 문화다양성축제 MAMF(맘프) 2025'의 화려한 개막을 알렸다.

지난 24일 올해 20주년을 맞은 개막식에는 장금용 창원특례시장 권한대행, 박완수 경상남도지사, 이정미 문화체육관광부 문화정책관, 수헤 수흐볼드 주한 몽골대사를 포함한 몽골 문화교류단, MAMF2025 추진위원회, 도·시의원 그리고 수많은 내·외국인 주민이 자리를 함께했다.

개막식은 창원다문화소년소녀합창단 '모두'의 아름다운 하모니로 시작되어 축사와 개막 퍼포먼스, 축하공연이 차례대로 진행됐다.

개막 퍼포먼스에서는 이주민이 함께 참여하여 '모두가 함께하는 페스티벌'이라는 메시지와 문화다양성의 가치를 전하고, 이어진 축하공연에서는 뮤지컬배우 강홍석, 몽골 마두금 오케스트라, 전통연희단 꼭두쇠와 이승환밴드가 다채롭고 열정적인 무대를 선보이며 축제의 첫날 밤을 감동과 열기로 가득 채웠다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 축사에서 "맘프는 단순한 축제를 넘어 다양한 문화가 하나로 어우러지는 열린 플랫폼이자 화합의 장"이라며 "앞으로도 맘프가 화합과 공존의 가치를 널리 알리는 글로벌 대표축제로 자리매김할 수 있도록 아낌없는 지원과 노력을 지속하겠다"고 말했다.





