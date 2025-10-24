또 사상 최고 코스피, 3940선 안착…'사천피' 바짝

코스피가 24일 3940선에 안착하며 사상 최고치를 또다시 갈아치웠다. 이제 '사천피'(코스피 4000)까지 남은 포인트는 단 60이다.

이날 코스피는 전장보다 96.03포인트(2.50%) 뛴 3941.59에 장을 마쳤다. 앞서 전장 대비 47.67포인트(1.24%) 오른 3893.23으로 출발한 지수는 한때 3951.07까지 치솟으며 장 중 최고점을 새로 썼다.

개인이 2조원 넘게 팔아치울 동안 외국인과 기관이 각각 5908억원, 1조4050억원을 순매수하며 지수를 견인했다. 코스피200 선물시장에선 개인과 기관이 각각 247억원, 1조1242억원을 순매도했고 외국인이 홀로 1조1507억원어치를 사들였다.

코스피 시가총액 상위권은 매수 우위로 마무리했다. 9.94% 급등한 LG에너지솔루션을 필두로 SK하이닉스(6.58%), 두산에너빌리티(6.03%), HD현대중공업(2.95%), 삼성전자(2.38%), 삼성바이오로직스(1.38%), 현대차(0.20%)가 상승했다. 반면 한화에어로스페이스(-3.43%), KB금융(-0.87%), 기아(-0.09%)는 하락했다.

임정은 KB증권 연구원은 "인텔 호실적 발표에 국내 반도체주로 온기가 확산했다"며 "코스피 4000을 눈앞에 둔 가운데 한미 관세 불확실성이 돌발 변수로 작용할 가능성이 있다"고 짚었다. 시장의 눈이 다음 주 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC)로 향하는 가운데 연방공개시장위원회(FOMC), 유럽중앙은행(ECB), 일본은행(BOJ) 기준 금리 결정 등 글로벌 통화정책 이벤트도 대기하고 있다.

같은 날 코스닥은 11.05포인트(1.27%) 오른 883.08로 거래를 마감했다. 앞서 지수는 8.58포인트(0.98%) 상승한 880.61로 개장한 뒤 오름폭을 키워나갔다. 개인과 외국인이 각각 1108억원, 383억원을 내다 팔 동안 기관이 1586억원을 사들이며 지수를 떠받쳤다.

코스닥 시총 상위권은 다소 혼조세로 마감했다. 에코프로(8.34%), 에코프로비엠(8.28%), HLB(2.71%), 레인보우로보틱스(1.95%), 펩트론(0.19%)이 올랐고 파마리서치(-2.84%), 알테오젠(-1.55%), 리가켐바이오(-1.04%), 삼천당제약(-0.65%), 에이비엘바이오(-0.24%)은 내렸다.

업종별로는 전기제품(+9.84%), 화학(+6.78%), 석유 가스(+4.69%), 건설(+4.17%), 철강(+4.13%)이 강세로 마쳤다. 반면 건강관리(-3.09%), 디스플레이(-2.52%), 무역(-2.44%), 생명과학(-2.42%)은 조정을 받았다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



