전주대, 박예나 ㈜육육걸즈 대표 '초청 특강'

전주대 패션산업학과는 지난 22일 지역 대표 온라인 쇼핑몰인 박예나 ㈜육육걸즈 대표를 초청해 학과 재학생 및 지역 내 고등학교 학생들과 학부모를 대상으로 창업 특강을 진행했다.

23일 전주대에 따르면 박예나 대표는 전주에서 중학교 3학년 때 창업을 시작했으며, 2011년 전주대 패션산업학과에 입학했다. 현재는 110여명의 직원을 고용하고, 매출 600억원을 넘는 ㈜육육걸즈를 성공적으로 운영하는 지역대표 청년 창업가다.

또 기업의 성장과 함께 나눔 활동과 지역 공헌에도 적극 동참하고 있으며, 모교 장학금 기부, 세계 곳곳의 자연재해 복구, 여성·청소년을 위한 자선 등 선한 영향력을 갖춘 모범적 패션기업으로 성장했고, 전주대 패션산업학과와 인턴십 및 취업 기회 제공 등을 통해 지속적인 협력을 이어오고 있다.

이번 특강에서 박 대표는 '좋아하는 일을 찾는 여정'이라는 주제로 16살 때 시작한 창업부터 18년간 패션으로 살아온 본인의 스토리를 생생히 공유했다.

특히 패션 산업에서 성공하기 위한 실질적인 전략과 노하우를 공유했으며, 틈새시장을 발굴해 브랜드를 성장시킨 과정과 끊임없는 도전과 혁신에 중요성을 강조했다.

박 대표는 이번 특강에서 창업에 대한 노하우를 묻는 질문에 "첫 번째는 고객에 대한 진정성이며 창업 초기 구입한 고객들에게 손편지를 보냈던 그 마음으로 지금도 기업을 운영한다"며 "두 번째는 속도이며 빠르게 변화하는 패션산업에서 트렌드와 고객의 소리에 맞추려는 마음을 빠른 속도의 행동으로 보여준다"고 말했다,

이어 "창업을 고민하는 후배들에게 조금은 다른 생각을 해야 한다"며 "창업 초기 55사이즈 이하를 만드는 기업이 많았는데, 왜 66사이즈는 없지라는 생각이 지금의 육육걸즈를 만들었다"고 덧붙였다.

주정아 전주대 패션산업학과 교수는 "전주대 패션산업학과는 창업 과정을 경험할 수 있는 프로그램을 통해 비즈니스 역량을 강화하는 것을 중요한 교육 목표로 삼고 있다"며 "올해는 베트남 시장을 타겟팅한 제품 디자인 및 팝업스토어 프로젝트를 겨울방학 기간 중 계획하고 있다"고 밝혔다.

더불어 "글로벌 네트워크를 통한 창업의 실질적 경험은 학생들의 비즈니스 역량과 창업 노하우를 키울 수 있는 좋은 기회가 될 것이다"고 전했다.

한편, 본 특강은 전북 RISE 사업의 지원으로 지역 창업가와 학생들과 만나 소통할 수 있는 창업 멘토링 프로그램을 운영하고 있으며, 올해 말까지 다양한 분야의 창업가를 초청해 노하우를 공유하는 시간을 마련할 계획이다.





