광주 비상회의 대표단, 정청래 민주당 대표 면담

대선공약 '국가AI컴퓨팅센터 설립 이행' 촉구

강기정 광주시장이 22일 오전 서울 국회 본관에서 정청래 더불어민주당 대표를 만나 이재명 대통령의 핵심 공약이자 국정운영 5개년 계획에 포함된 '국가AI컴퓨팅센터 광주 설립' 이행을 촉구하고 있다. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

국가AI컴퓨팅센터 입지 선정을 둘러싼 논란이 확산하는 가운데 강기정 광주시장이 22일 오전 국회를 찾아 정청래 더불어민주당 대표에게 '국가AI컴퓨팅센터 광주 설립 이행 촉구 성명서'를 전달했다.

이는 전날 밤 광주시청에서 열린 '광주 미래산업 비상회의' 결의에 따른 조치로, 광주시와 지역 각계 대표자들은 이재명 대통령의 핵심 공약이자 국정운영 5개년 계획에 명시된 '광주 유치' 약속 이행을 촉구하고 나섰다. 강 시장과 채은지 광주시의회 부의장 등 5명이 대표로 국회를 방문했으며, 박균택 의원(광주 광산갑)이 동석했다.

성명서에는 강기정 시장을 비롯해 광주시의회 신수정 의장, 5개 자치구 청장, 시민·사회·종교·학계·경제계 대표 등 80여명이 서명했다. 이들은 성명에서 "국가AI컴퓨팅센터 광주 설립은 대한민국 AI 경쟁력 확보에 필수적인 공공 인프라"라고 강조한 뒤, "만약 정부와 기업이 단기적 경제성만을 앞세워 방향을 바꾼다면, 대한민국은 AI 3강으로 도약할 중요한 기회를 놓칠 것"이라고 경고했다.

시는 이번 센터 유치를 위해 기업에 파격적 조건을 제시해왔다. GPU 즉시 투입, 부지 가격 인하, 전력요금 특례입법 추진, 최대 1,000억원 규모 지원책 등이 포함됐다. 그럼에도 불구하고 기업이 돌연 다른 지역 신청으로 입장을 변경하자, 지역사회에서는 "국가전략 사업이 기업 논리에 좌우돼서는 안 된다"는 비판이 제기되고 있다.

이들은 "AI 산업은 속도와 집적이 핵심"이라며 "이미 국가AI데이터센터를 비롯한 인프라, 기업, 인재가 집적된 광주야말로 컴퓨팅센터 건립의 최적지"라고 역설했다. 또 이 공약은 단순한 지역개발 사업이 아니라 국가의 미래산업 전략인 만큼 정부가 직접 책임지고 이행해야 할 약속임을 분명히 했다.

특히 시는 지난 대선에서 높은 투표율로 새 정부 탄생에 기여했고, 17만829명이 참여한 범시민 서명운동을 통해 국가AI컴퓨팅센터 광주 유치에 대한 열망을 보여주기도 했다. 이들은 "이재명 대통령 공약 이행은 더불어민주당의 약속 실천 여부를 가늠하는 중요한 척도다"면서 "국가AI컴퓨팅센터는 스타트업, 연구기관, 대학 등이 저비용으로 고성능 컴퓨팅 자원을 이용할 수 있는 공공 인프라이며, 그 중심에 광주가 서는 것은 곧 국민 모두를 위한 '모두의 AI' 실현을 의미한다"고 강조했다.

강 시장은 정청래 대표 면담 후 지역 국회의원들과 만나 공동 대응 방안을 논의하며, ""광주의 AI 꿈은 결코 멈출 수 없다. 광주가 추구하는 AI 산업은 특정기업을 위한 게 아니라 국민 모두를 위한 '공공의 AI'다"고 밝혔다.

한편 광주 지역사회는 'AI 중심도시 광주'가 국가 경쟁력 강화의 핵심축이 될 수 있도록 범시민적 대응을 이어간다는 방침이다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



