본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

고령군가족센터, 다문화가정 임신·출산 지원… 출산용품 전달

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.22 11:29

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

‘열린맘 임신·출산 지원사업’ 첫 시행

맘코치 서비스로 정서적 돌봄 강화

경북 고령군가족센터(센터장 권한희)는 '열린맘 임신·출산 지원사업'의 하나로 지역 다문화가정 중 임신 중이거나 출산한 가정을 대상으로 출산용품을 지원했다.

고령군 가족센터기 임신·출산가정에 출산용품을 전달하고 있다. 고령군 제공

고령군 가족센터기 임신·출산가정에 출산용품을 전달하고 있다. 고령군 제공

AD
원본보기 아이콘

이 사업은 고령군의 지원으로 올해 처음 추진된 프로그램으로 임신과 출산 과정에서 산모의 불안감을 덜고 신생아의 건강과 정서적 안정을 돕기 위해 마련됐다.


'열린맘 임신·출산 지원사업'은 결혼이민자와 외국인 산모가 임신부터 출산 후 24개월까지 '맘코치' 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 맞춤형 돌봄 사업이다.

'맘코치'는 전문 양성교육을 수료한 결혼이민자 인력으로, 임신·출산 단계별 정서적 지지와 실질적인 생활 지원을 제공한다.


이번 출산용품 지원은 관내 9가정을 대상으로 진행, 산모들은 신체 회복과 더불어 정서적 안정도 얻는 등 긍정적인 반응을 보였다.


고령군가족센터 관계자는 "임신과 출산은 가족의 가장 중요한 출발점인 만큼, 산모들이 안심하고 아이를 키울 수 있는 환경 조성을 위해 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

다카이치 '안보·경제·한일관계' 삼중 시험대

"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다

명품시계 스위스 '휘청'…트럼프 관세폭탄에 대미 수출 '반토막'

루브르서 1400억 어치 보석 도난…"역사적 피해 어떻게" "못찾을 수도" 절규

"기다렸다 사라…나는 벌써 샀다"국토부 고위직, 규제지역 '똘똘한 한 채'

'캄보디아 조직에 지인 넘겨 감금' 20대 1심 징역 10년

새로운 이슈 보기