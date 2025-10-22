용인 SK하이닉스 반도체공장 건축규제 대폭 완화

용인시, 산단 변경계획 승인·고시…첨단설비 고려

용적률 350→490%, 최고높이 120→150m로



경기도 용인시 처인구 원삼면 '용인 반도체클러스터 일반산업단지'에 들어서는 SK하이닉스 반도체 공장의 건축 규제가 대폭 완화됐다.

SK하이닉스가 오는 2027년 가동을 목표로 생산라인을 건립중인 용인 반도체클러스터 일반산업단지 조감도. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

용인시는 용인반도체클러스터산단의 용적률과 최고 높이를 상향 조정한 9차 변경 산업단지계획을 승인·고시했다고 22일 밝혔다.

이번 산단계획 변경은 SK하이닉스와 협력업체의 첨단 생산시설 구축과 공공시설 설치를 지원하기 위한 것이다. 주요 변경 사항은 ▲SK하이닉스 부지 용적률 상향·제한 높이 변경 ▲산업단지 면적 변경 ▲토지이용계획 변경 ▲유치업종배치계획 변경 ▲용도지역 면적 변경 등이다.

이에 따라 SK하이닉스 생산라인이 들어서는 A15블록의 용적률은 350%에서 490%로 상향됐다. 건축물 최고 높이 역시 120m에서 150m로 완화됐다.

이는 최신 반도체 공정에서 대규모 첨단 설비들의 층고가 늘어난 점을 고려한 조치라고 시는 설명했다. 앞서 이번 계획 변경안은 지난해 7월 국토교통부 산업입지정책심의회 결정과 지난달 경기도 산업단지계획심의위원회의 심의를 통과했다.

시는 이번 규제 완화로 산단 조성이 속도를 내 대규모 일자리 창출을 앞당기는 것은 물론 소재·부품·장비(소부장) 기업의 집적과 지역 상생 발전의 선순환 구조가 강화될 것으로 기대한다.

415만6000㎡ 규모로 조성 중인 용인 반도체클러스터 산단에는 SK하이닉스의 생산라인과 협력업체들이 입주할 예정이다. SK하이닉스의 첫 생산라인 가동 목표시기는 2027년이다.

이상일 용인시장은 "이번 변경 계획 승인으로 세계 최고 수준의 반도체 생산 기지를 앞당겨 완성할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 관련 행정 절차를 신속하게 지원해 기업의 투자를 돕겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



